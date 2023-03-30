Клиентская служба (на правах отдела) в г. Новороссийске ОСФР по Краснодарскому краю информирует...

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С начала введения в России электронных трудовых книжек (ЭТК) на Кубани 751 тысяча работников предпочла формировать сведения о трудовой деятельности в электронном виде.

Переход на электронную книжку является добровольным, и сделать выбор в её пользу можно в любое время.

Одно из главных преимуществ электронного формата в том, что он исключает риск потери работником сведений о своём трудовом стаже. Даже в случае ликвидации работодателя, сотрудник может запросить в Социальном фонде России полные сведения о своей трудовой деятельности и получить их.

Электронные книжки удобны с точки зрения организации дистанционной работы. В случае дистанционного трудоустройства работодателю можно направить сведения из ЭТК по электронной почте.

Кроме того, для оформления загранпаспорта сведения о трудовой деятельности можно распечатать прямо из Личного кабинета на портале Госуслуг, они сразу будут заверены электронной подписью и действительны во всех инстанциях. Там же сотрудник получает гарантированный постоянный доступ к сведениям о своей трудовой деятельности без участия работодателя и может наблюдать за всеми вносимыми в неё изменениями.

Обращаем внимание, для людей, которые сегодня впервые устраиваются на работу, сведения о трудовой деятельности ведутся только в электронном виде.

Тот, кто подал заявление о сохранении трудовой книжки в бумажном формате, имеет право в дальнейшем подать работодателю письменное заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности в электронном виде.

Люди, выбравшие электронный формат, вернуться к бумажному уже не смогут. Бумажную трудовую книжку они получили на руки и должны хранить ее дома, как официальный документ, подтверждающий весь предыдущий стаж.