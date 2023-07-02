Несколько мыслей по поводу

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Глава города-героя Новороссийска Андрей Кравченко написал в своем телеграм-канале об инициативе по увековечиванию имени Леонида Брежнева: присвоить Леониду Ильичу звание почетного гражданина Новороссийска и Парковую аллею города-героя назвать именем Брежнева.

Инициатором присвоения Новороссийску звания город-герой был Голиков, помощник Брежнева. Ему за это и за помощь в возрождении Новороссийска в 70-80 гг было присвоено почетное звание (посмертно).

Брежневу присвоение почетного гражданина поддерживаем. Особенно на фоне поступков Киевских властей. Не дадим придать забвению имя Генерального секретаря ЦК КПСС.

А вот присвоение его имени Парковой аллеи делать нельзя.

Переименование будет стоить для бюджета больших денег. Это первое.

А второе - Парковая аллея это памятник новороссийцам, которые в свободное от работы и учебы время ее строили после войны! Слава и почёт им.

Кто не знает: сходите в музей и посмотрите как была организована городскими властями эта работа, а также учёт и контроль участия каждого горожанина.