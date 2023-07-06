Депутат Госдумы Иван Демченко предложил заранее сообщать наследникам обо всех долговых обязательствах

/Тема дня/

Об этом парламентарий рассказал на встрече с активом округа в рамках региональной недели.

«С коллегами подготовили законопроект, который закрепит обязательство нотариусов запрашивать кредитные отчеты умерших людей и уведомлять их наследников об имеющихся долгах».

Сейчас существует частая практика, когда вступившие в наследство узнают о кредитах и микрозаймах усопших постфактум, что принуждает их выплачивать зачастую неподъемные долги. В случае принятия закона нотариусы будут обязаны предупреждать наследников о долгах до момента вступления в наследство.

«Вступление в наследство — очень важное и ответственное решение. Власть обязана защитить наследников от потенциальных долгов, которые также передаются по наследству. Сегодня мы