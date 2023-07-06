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Депутат Госдумы Иван Демченко предложил заранее сообщать наследникам обо всех долговых обязательствах

Об этом парламентарий рассказал на встрече с активом округа в рамках региональной недели. 

 

«С коллегами подготовили законопроект, который закрепит обязательство нотариусов запрашивать кредитные отчеты умерших людей и уведомлять их наследников об имеющихся долгах».

Сейчас существует частая практика, когда вступившие в наследство узнают о кредитах и микрозаймах усопших постфактум, что принуждает их выплачивать зачастую неподъемные долги. В случае принятия закона нотариусы будут обязаны предупреждать наследников о долгах до момента вступления в наследство. 

«Вступление в наследство — очень важное и ответственное решение. Власть обязана защитить наследников от потенциальных долгов, которые также передаются по наследству. Сегодня мы

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Категория: Новости / Тема дня

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