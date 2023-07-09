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Иван Демченко: Этот праздник - символ самого главного в жизни - семьи.

На встрече с избирателями беседа началась с поздравления. С Днем семьи, любви и верности депутат Госдумы Иван Демченко поздравил своих земляков.

«Семья дает нам силы и уверенность. Домашний очаг согревают традиции, которые передаются от поколения к поколению. 

Этот праздник - символ самого главного в жизни - семьи. Любовь близких - это наша опора и надежда.

Особые слова признательности в этот праздничный день передаём тем, кто окружил своей любовью, заботой и теплом детей, ставших родными в приемных семьях. Вам, как никому другому известно, какой это огромный труд, терпение и в то же время самое большое счастье  – видеть, как растут дети, радоваться их большим и маленьким победам.

Желаю вам, земляки, любви и благополучия в семьях! С праздником! Мира, добра, радости!

Депутат Государственной Думы Иван Демченко»

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Категория: Новости / Тема дня

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