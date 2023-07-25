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Депутат Госдумы России Иван Демченко поделился своими воспоминаниями о Владимире Высоцком:

«25 июля - день памяти Высоцкого. Барда, актера, поэта – великого, искреннего и настоящего в каждой ипостаси своего творчества.

Его надрывные и шуточные песни стали действительно народными, а фильмы – "Хозяина тайги", "Стряпуху" (ее снимали в кубанской станице Некрасовской), "Интервенцию", "Вертикаль" и, конечно же, "Место встречи изменить нельзя" – пересматривает несколько поколений зрителей. В их числе и моя семья.

Отвечая на провокационный вопрос американского телеведущего о том, существует ли угроза стать "невыездным", Высоцкий твердо ответил: "Я спокойно сижу перед вами, спокойно отвечаю на ваши вопросы. Я люблю свою страну и не хочу причинять ей вред. И не причиню никогда".

Уверен - если бы Владимир Семенович не скончался в олимпийской Москве, а дожил до наших дней, то поддержал бы Россию и нашего Президента. Если бы позволило здоровье (как-никак в этом году ему бы исполнилось 85 лет!) он был бы среди артистов, выступающих перед ребятами на передовой.