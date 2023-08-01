Иван Демченко: Такая оценка действительно мотивирует и вдохновляет продолжать работу....

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Президент России Владимир Владимирович Путин поблагодарил спикера Государственной Думы Вячеслава Викторовича Володина и всех депутатов за совместную работу в ходе завершившийся сессии парламента. Встреча прошла 31 июля.

Депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Иван Демченко прокомментировал это событие на встрече с журналистами в рамках региональной недели:

"Такая оценка действительно мотивирует и вдохновляет продолжать работу.

Все эти месяцы мы с коллегами старались максимально оперативно реагировать на возникающие вызовы.

Разумеется, приоритетными стали меры поддержки ребят – участников специальной военной операции – и их семей.

Еще одним важным направлением работы стало противодействие западным санкциям, поддержка российских производителей.

Несмотря на беспрецедентное давление на экономику страны, удалось сохранить и расширить социальные обязательства перед гражданами.

Пожалуй, действительно новаторским стало создание законодательной базы для новых регионов России – Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

В двух предыдущих созывах Государственной Думы подобная работа проводилась для Крыма и Севастополя, но сейчас необходимые для выстраивания мирной жизни поправки нужно было принять в максимально сжатые сроки.

Сегодня можно говорить, что новые территории входят в Россию не только административно, но и полностью включены в ее правовое пространство.

Все это было бы невозможным без поддержки законодательной работы со стороны нашего Президента Владимира Владимировича Путина – основополагающие изменения, направленные на повышение качества жизни россиян, инициированы главой государства. Национальный лидер стратегически планирует на годы и десятилетия вперед развитие России как развитого и независимого государства, формируя под это правовую базу.

Работа Государственной Думы не была бы такой эффективной без наставничества Председателя Вячеслава Викторовича Володина. Он сумел объединить депутатов в единую патриотическую команду, значительно повысив качество работы парламента.

Также отмечу работу фракции "Единой России" – она стала флагманом принимаемых законодательных изменений. При этом коллеги из других фракций практически единодушно выступали с поддержкой, понимая: сегодня и законодательная, и исполнительная власть, и все российское общество проходит испытание на единство.

Уверен, с монолитной командой Госдумы мы под руководством Председателя реализуем поставленные национальным лидером задачи. Жизненно важная из которых – общая Победа!"