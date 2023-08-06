Депутат Госдумы Иван Демченко в ходе региональной недели поделился с избирателями итогами работы в Крымском районе за семь месяцев

/Тема дня/

Как отметил депутат Госдумы, вместе с активистами и организациями сделано многое:

Занимались благоустройством придомовых территорий.

Оказали помощь семье мобилизованного из города Крымска, обеспечив их автомобиль "Нива" комплектующими для использования на территории СВО.

Выделили средства для развития точки поддержки мобилизованных и добровольцев "Солдатский привал", организованного активистами станицы Варениковской.

Помогли жителям Молдаванского сельского поселения приобрести материалы для изготовления маскировочных сеток для СВО.

Поддержали финансово Крымскую районную организацию ветеранов, пенсионеров, инвалидов войны, труда, ВС и правоохранительных органов.

Проинспектировали выполнение Народной программы партии "Единая Россия" с объездом отремонтированных и оснащенных объектов культуры и здравоохранения за 2022 год.

«Но мы не останавливаемся на достигнутом, - акцентировал Иван Демченко, - и имеем планы на перспективу.»

- Оказание содействия в строительстве спортивного комплекса в Адагумском сельском поселении.

- Строительство виадука в станице Варениковской через железнодорожный переезд.

- Строительство типовой спортивной площадки у школы №4 в с. Мерчанское, на улице Ленина, 9.

- Газификация хутора Красного в Южном сельском поселении.

- Содействие в решении вопроса по обустройству путепровода (виадука) над железной дорогой перегон Себедахово-Протока станицы Троицкой, на улице Советской (дорога краевого значения).

- Спасибо за вашу поддержку и доверие. Вместе с главой Сергеем Олеговичем Лесь и его командой мы делаем наш район еще лучше, - резюмировал Иван Иванович.