Депутат Госдумы Иван Демченко оказал помощь общественникам Анапы

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На встрече с активом органов ТОС Анапы депутат Государственной Думы РФ, член фракции «Единая Россия» Иван Демченко обсудил деятельность активистов и их вклад в развитие города-курорта. Для дальнейшей реализации планов, которые наметили вместе, необходимы средства.

Иван Иванович свое обещание выполнил и помог финансово. На добрые дела по 30 тысяч рублей получили 163 органа ТОС муниципалитета города-курорта Анапы.

Анапские общественники выразили слова благодарности Ивану Демченко за поддержку. По решению жителей средства будут направлены на приобретение саженцев, газонокосилок, триммеров, а также щебня, краски, инструментов.