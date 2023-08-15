Внимание, находка!

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Фанагорийская археологическая экспедиция, ведущая раскопки на Кубани при поддержке фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело», обнаружила одну из древнейших в мире синагог. Анализ сохранившихся деталей её убранства позволяет заключить, что она была построена на стыке тысячелетий и просуществовала не менее 500 лет.

Основание и контуры стен синагоги были обнаружены археологами на Таманском полуострове рядом с побережьем Черного моря. Внутри здания найдены ритуальные мраморные семисвечники (меноры), столы для литургий и фрагменты мраморных стел, на одной из которых размещена древнегреческая надпись «синагога». Находки прошлых лет – мраморные таблички «дом молитвы» и «синагога» 16 и 51 гг. н.э. говорят о том, что фанагорийская синагога существовала уже в начале 1 века н.э., что делает её самой древней на территории России и одной из древнейших в мире.

Фанагорийская синагога представляет собой прямоугольное здание длиной 21 метров шириной 6 метров. Это комплекс из двух помещений, каждое площадью более 60 квадратных метров. Синагога отличалась богатым убранством: внутри сохранились мраморные колонны и столы для литургий. Её стены были расписаны красками и облицованы плиткой, крыша выложена черепицей. Орнаменты найденных в храме мраморных менор уникальны и отличаются от ближневосточных. Синагога Фанагории просуществовала вплоть до середины 6 века, когда во время нападения варварских племен город был разграблен, а все здания сожжены.

Найденная синагога относится к эпохе «Второго Храма» – историческому периоду с 516 года до н.э. по 70 год н.э. Центром религиозной жизни иудеев в этот период являлся второй Иерусалимский Храм, построенный на месте первого Иерусалимского храма после его разрушения вавилонянами. Все религиозные ритуалы проходили в Храме, синагоги были большой редкостью и возводились представителями диаспоры, которые жили далеко от Иерусалима. Первые синагоги датируются 3 веком до н.э., а расцвет их строительства приходится только на 3 век н.э., поэтому синагога Фанагории является одной из самых ранних в мире.

О наличии в городе крупной иудейской общины уже в 1 веке н.э. свидетельствуют также изображения менор на амфорах и надгробных камнях этого периода. Данные средневековых историков также подтверждают выводы о том, что иудеи составляли значительную часть населения города: византийский хронист VIII века Феофан и арабский географ IX века Ибн-Хордадбеха называли Фанагорию «еврейским городом». Современные историки считают, что иудейская община Фанагория была так же многонациональна, как и сам город.

О Фанагорийской археологической экспедиции

Фанагорийская экспедиция Института археологии РАН ведет археологические раскопки на территории историко-археологического музея-заповедника «Фанагория». С 2004 года раскопки ведутся при поддержке фонда «Вольное Дело». «Фанагория» – это 2,5 млн куб. м. культурных напластований, раскопки площадью 7 000 кв. м, 250 учёных-археологов, студентов и волонтёров в составе ежегодной экспедиции. В 2014 году на территории раскопок создан государственный историко-археологический музей-заповедник «Фанагория».

Фанагория основана в середине VI века до н.э. греческими переселенцами на берегу Таманского залива. Ее городище и некрополь занимают 900 га. Город существовал более 1 500 лет, долгое время был одной из двух столиц древнейшего государственного образования на территории России – Боспорского царства. Находки из курганов Фанагории хранятся в Эрмитаже, Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина.