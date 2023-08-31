Проверить авто по ПТС перед покупкой с помощью сервиса Himera

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Так же, как у человека, у автомобиля есть основной документ – паспорт – ПТС. При покупке машины важно проверить его не только с точки зрения информации о ТС, но и на подлинность.

Нередки случаи, когда продают автомобили с фальшивыми паспортами, чтобы скрыть о машине некоторые детали ее истории. Проверить авто по ПТС можно через сервис Himera Search.

Зачем нужна проверка ПТС?

У большинства авто ПТС – это бумажный бланк, в котором указаны технические характеристики машины и юридические формальности, связанные с оформлением ТС. Когда имя собственника и продавца в ПТС не совпадают, то это повод насторожиться. Такое возможно, если авто продает третье лицо от имени собственника, но тогда должна быть нотариально заверенная доверенность. Чтобы не пришлось сомневаться, покупателю стоит проверить машину перед ее покупкой.

Проверка конкретного паспорта транспортного средства, позволяет убедиться в следующих важных аспектах:

Легальность. Проверка ПТС позволяет установить, что автомобиль не участвовал в правонарушениях (что он не украден и не находится в залоге), и что он не является объектом судебного спора.

Техническое состояние. Информация, указанная в ПТС, отражает основные характеристики автомобиля, такие как марка, модель, год выпуска, объем двигателя, мощность, тип кузова и прочее. Эти данные позволяют определить техническое состояние автомобиля и способность его использовать в соответствии с требованиями ПДД.

Верификация данных. Проверка помогает убедиться в корректности и достоверности предоставленной информации об автомобиле. Это помогает избежать возможных мошеннических схем, связанных с изменением либо подделкой данных.

Определение собственника. Проверяя авто по ПТС, можно узнать имя, адрес и прочую информацию о последнем собственнике. Это особенно важно при приобретении автомобиля у частного лица.

Соответствие документов. Потенциальный покупатель сможет убедиться, что все данные входящих в комплект документов на автомобиль соответствуют друг другу. Это также позволяет избежать возможных проблем при регистрации на нового владельца или при страховом случае.

Покупка машины с фальшивыми документами чревата серьезными последствиями. Вплоть до обвинения нового хозяина в угоне. Лучше перестраховаться и проверить историю машины перед покупкой. Благо, это занимает всего несколько минут.