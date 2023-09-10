Введение санкций оказалось ключевым для развития отечественной продукции.

Депутат Государственной Думы Иван Демченко делится важными изменениями, которые произошли в России за последний месяц после введения новых таможенных пошлин на ввоз вин из недружественных стран.

Эти меры оказались не только эффективными, но и стали стимулом для развития отечественного виноделия и виноградарства.

С 1 августа текущего года в Российской Федерации начали действовать повышенные таможенные пошлины на ввоз вин из недружественных стран. Эта инициатива оказала положительное воздействие на экономику страны, исключительно в сфере виноделия и виноградарства.

В соответствии с данными Председателя Госдумы Вячеслава Володина, внедрение новых таможенных пошлин привело к росту сбора винограда на 18% и увеличению производства вина на 8%. Важно отметить, что доля российской продукции на прилавках магазинов, в ресторанах и кафе страны сегодня составляет 58,3%, что в 2,5 раза больше, чем до введения закона о развитии виноградарства и виноделия в 2020 году.

Этот внушительный рост свидетельствует о том, что санкции, введенные в отношении недружественных стран, превратились в возможность для развития отечественной продукции и обеспечения рынка качественными российскими винами.

Иван Демченко подчеркнул, что важно продолжать активно развивать российскую экономику, повышать качество отечественной продукции и продвигать ее на мировой рынок. Эти меры не только способствуют повышению уровня жизни и благосостояния всех граждан страны, но и демонстрируют способность России адаптироваться к изменяющимся условиям и успешно преодолевать вызовы.