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Депутат Госдумы Иван Демченко: Не будь в стороне! Помогай фронту! Своих не бросаем!

Депутат Госдумы Иван Демченко в рамках региональной недели направил очередной груз в помощь участникам СВО: "Только вместе мы сможем приблизить Великую Победу! В этом убежден не только я, но и многие промышленники нашего края. Однако, наши бойцы заслуживают поддержку каждого из нас. Это меньшее, что мы можем сделать для них, для наших защитников и героев.

 

Не будь в стороне! 

Помогай фронту! 

Своих не бросаем!"

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Категория: Новости / Тема дня

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