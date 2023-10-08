Депутат Госдумы Иван Демченко: Не будь в стороне! Помогай фронту! Своих не бросаем!

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Депутат Госдумы Иван Демченко в рамках региональной недели направил очередной груз в помощь участникам СВО: "Только вместе мы сможем приблизить Великую Победу! В этом убежден не только я, но и многие промышленники нашего края. Однако, наши бойцы заслуживают поддержку каждого из нас. Это меньшее, что мы можем сделать для них, для наших защитников и героев.

Не будь в стороне!

Помогай фронту!

Своих не бросаем!"