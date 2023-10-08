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Депутат Госдумы Иван Демченко: Не будь в стороне! Помогай фронту! Своих не бросаем!
Депутат Госдумы Иван Демченко в рамках региональной недели направил очередной груз в помощь участникам СВО: "Только вместе мы сможем приблизить Великую Победу! В этом убежден не только я, но и многие промышленники нашего края. Однако, наши бойцы заслуживают поддержку каждого из нас. Это меньшее, что мы можем сделать для них, для наших защитников и героев.
Не будь в стороне!
Помогай фронту!
Своих не бросаем!"