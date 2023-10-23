Иван Демченко: В ходе парламентских слушаний  поднята тема развития предпринимательства в России...

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Депутат Государственной Думы РФ Иван Демченко в соцсетях прокомментирован итоги парламентских слушаний, прошедших в Москве 22 октября 2023 года.

"Малый и средний бизнес является двигателем экономического развития страны. Эти предприятия создают рабочие места, стимулируют инновации и способствуют устойчивому росту экономики. Однако несмотря на свой важный вклад, сталкиваются с рядом серьезных проблем, которые затрудняют их развитие.

Хочу поделиться несколькими факторами, с которыми сталкиваются малые и средние предприятия (МСП) в нашей стране.

ФИНАНСИРОВАНИЕ: Важной проблемой успешного развития структур малого бизнеса в условиях стимулирования быстрого импортозамещения являются проблемы финансирования. Недостаток финансовых средств ограничивает возможности малых предприятий в расширении воспроизводства, внедрении новых технологий, сдерживает развитие данного сектора экономики.

КРЕДИТОВАНИЕ: Малый и средний бизнес испытывает затруднения при осуществлении предпринимательской деятельности ввиду того, что действующее законодательство отстает от условий современной рыночной экономики. Поэтому для эффективного решения проблемы доступности кредитованных средств для субъектов малого и среднего предпринимательства необходимо принятие таких норм, которые гарантируют реализацию интересов, в частности имущественных, участников сделок по кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства.

БЮРОКРАТИЯ: Множество административных процедур делают жизнь предпринимателей крайне сложной. Нам нужно упростить процесс регистрации бизнесов и сократить бюрократические барьеры. Это поможет сэкономить время и ресурсы.

КАДРЫ: МСП часто испытывают недостаток квалифицированных сотрудников. Мы должны активно поддерживать образовательные программы и инициативы, направленные на подготовку кадров, а также создавать условия для привлечения талантливых специалистов.

КОНКУРЕНЦИЯ с крупными компаниями: Меры поддержки субъектов предпринимательства по антимонопольному законодательству России и защите конкуренции – это наша обязанность. Малые и средние предприятия нуждаются в защите от доминирования крупных игроков. Поддерживать антимонопольное законодательство – это наша обязанность, чтобы обеспечить честную конкуренцию и равные возможности для всех бизнесов.

Уверен, что совместными усилиями мы сможем решить существующие проблемы и обеспечить благоприятную среду для развития малого и среднего бизнеса в России."