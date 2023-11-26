Депутат Госдумы Иван Демченко: матери Темрюкского района волнуются не только за своих детей, они пытаются решить общие проблемы...
Депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Иван Демченко совместно главой Темрюкского района Федором Бабенковым провел прием граждан в городе Темрюке. В преддверии Дня Матери особое внимание - вопросам женщин.
Обратилась жительница Темрюка, в семье которой воспитывается 8 приемных детей с просьбой о ремонте крыши. Помощь будет оказана.
О внесении изменений в перечень лиц, имеющих право на получение сертификата для приобретения жилья из новых территорий попросила жительница Артемовска. Иван Иванович будет выходить с законодательной инициативой в Госдуму для решения этого вопроса.
Сестрам прихода храма Архистратига Михаила выделены средства для добровольческой деятельности.
Иван Демченко рассмотрел все обращения земляков, рассказал о мерах поддержки, которые сегодня оказывают на федеральном уровне различным категориям граждан. Вопросы депутат взял на личный контроль для оказания помощи.