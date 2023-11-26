Депутат Госдумы Иван Демченко: матери Темрюкского района волнуются не только за своих детей, они пытаются решить общие проблемы...

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Депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Иван Демченко совместно главой Темрюкского района Федором Бабенковым провел прием граждан в городе Темрюке. В преддверии Дня Матери особое внимание - вопросам женщин.

Обратилась жительница Темрюка, в семье которой воспитывается 8 приемных детей с просьбой о ремонте крыши. Помощь будет оказана.

О внесении изменений в перечень лиц, имеющих право на получение сертификата для приобретения жилья из новых территорий попросила жительница Артемовска. Иван Иванович будет выходить с законодательной инициативой в Госдуму для решения этого вопроса.

Сестрам прихода храма Архистратига Михаила выделены средства для добровольческой деятельности.

Иван Демченко рассмотрел все обращения земляков, рассказал о мерах поддержки, которые сегодня оказывают на федеральном уровне различным категориям граждан. Вопросы депутат взял на личный контроль для оказания помощи.