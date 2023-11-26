/Тема дня/

Депутат Госдумы Иван Демченко: матери Темрюкского района волнуются не только за своих детей, они пытаются решить общие проблемы...

Депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Иван Демченко совместно  главой Темрюкского района Федором Бабенковым провел прием граждан в городе Темрюке. В преддверии Дня Матери особое внимание  -  вопросам женщин.

Обратилась жительница Темрюка, в семье которой воспитывается 8 приемных детей с просьбой о ремонте крыши. Помощь будет оказана.

О внесении изменений в перечень лиц, имеющих право на получение сертификата для приобретения жилья из новых территорий попросила жительница Артемовска.  Иван Иванович будет выходить с законодательной инициативой в Госдуму для решения этого вопроса.

Сестрам прихода храма Архистратига Михаила выделены средства для добровольческой деятельности.

Иван Демченко рассмотрел все обращения земляков, рассказал о мерах поддержки, которые сегодня оказывают на федеральном уровне различным  категориям граждан. Вопросы  депутат взял на личный контроль для оказания помощи.

Просмотров: 533 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Тема дня

Добавить комментарий

Последние новости

Депутат Госдумы Иван Демченко: вопрос одного человека помогает решить проблемы многих семей...

В Анапе высадили деревья за счет помощи депутата Госдумы

Врач назвала витамин, необходимый при инфекциях и воспалениях

Определены критерии включения БПЛА в единый реестр

Без срока давности