"Защита от старости". Какой напиток продлевает жизнь

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Какой напиток замедляет старение, улучшает память и помогает предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний, объяснила в интервью врач-диетолог Татьяна Залетова.

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности в развитых странах.

Употребление продуктов, содержащих антиоксиданты, способствует профилактике этих недугов и продлению жизни, отметила в интервью радио Sputnik врач-диетолог, специалист по фитотерапии и нутритивной поддержке Татьяна Залетова. В качестве примера она привела какао.

"Какао богато антиоксидантами, а это наша защита от старости, а также от атеросклероза и связанных с ним сердечно-сосудистых заболеваний. Биоактивные соединения, которые есть в какао, уменьшают склеивание тромбоцитов, это тоже помогает в профилактике инфарктов и инсультов. Поэтому можно сказать, что напиток продлевает жизнь. Кроме того, антиоксиданты и флавоноиды, содержащиеся в какао, улучшают память и внимание. Функции, которые угасают с возрастом, – способность обучаться, переносить физические нагрузки – все это теряется меньше, если мы употребляем продукты с антиоксидантами, и какао – один из них", – добавила Татьяна Залетова.

В состав напитка входят компоненты, полезные людям с заболеваниями печени, продолжила врач.

"Есть данные, что вещества, содержащиеся в какао, помогают пациентам с циррозом печени. Несомненно, напиток не будет лекарством, но он может замедлить прогрессирование этого заболевания. Какао может быть вспомогательной частью комплексной терапии различных патологий, которые приводят к циррозу, например, вирусных гепатитов или неалкогольной жировой болезни печени. Еще этот напиток способствует профилактике сахарного диабета и некоторых видов онкологических заболеваний", – сказала Татьяна Залетова.

Врач порекомендовала употреблять какао без молока и сахара два-три раза в неделю.

"Напиток, приготовленный из чистого какао-порошка, обладает максимально полезными свойствами. Он несладкий и жирноватый на вкус, в том числе за счет ненасыщенных жирных кислот в его составе. Такой какао рекомендуется пить хотя бы два-три раза в неделю, чтобы получить максимальную пользу. Но можно употреблять его и раз в неделю, чередуя с другими продуктами, содержащими антиоксиданты, например, с зеленым чаем", – уточнила Татьяна Залетова.

По словам диетолога, какао с сахаром или сиропом, приготовленное на молоке, может негативно отразиться на весе, и таким вариантом напитка лучше не злоупотреблять.

Источник: радио Sputnik