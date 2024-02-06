Передаваемые на фронт машины освободят от отплаты госпошлины – депутат Госдумы Демченко

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В Государственную Думу внесен законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ, освобождающий от уплаты госпошлины при постановке на государственный учет техники, пожертвованной в зону специальной военной операции.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил представляющий в парламенте Краснодарский край депутат Иван Демченко.

"Предлагаемые поправки позволят снизить расходы получателя, связанные с юридическим оформлением в государственных органах техники, безвозмездно полученной им для использования в целях решения транспортных задач в интересах гуманитарных миссий и отдельных задач в сфере обороны и безопасности на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Депутат Иван Демченко подчеркнул, что изменения облегчат процедуру передачи машин и другой техники для гуманитарных миссий и военнослужащим на освобожденных российских территориях, это станет еще одним шагом к поддержке бойцов на фронте и приближению нашей общей Победы.

"Из общения с ребятами знаю, как остро нужны там автомобили и маневренные транспортные средства, от наличия и исправности которых зачастую зависит жизни военнослужащих, - отметил депутат Иван Демченко. - Поэтому необходимо на законодательном уровне облегчить процедуры передачи им транспортных средств".

Правительство России уже поддержало законопроект, в ближайшее время он должен быть рассмотрен в первом чтении.