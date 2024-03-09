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Жители Крымского района собрали более 2 тонн гуманитарных грузов для Херсонской области

Продукты, предметы гигиены, принадлежности для учебы в школе, инструменты и чистую воду – всего более 2,2 тонн гуманитарных грузов – отправились из Крымского района Краснодарского края в Геническ Херсонской области. Участвовавших в его сборе жителей поблагодарил депутат Государственной Думы Иван Демченко.

 

Очередную партию гуманитарного груза для мирного населения новой российской территории собрали волонтёры: сотрудники поселковых администраций, местные предпринимали, депутаты Советов, фермеры, патриотично настроенные жители.

Депутат Иван Демченко подчеркнул, что это не разовая акция – жители Кубани уже почти два года регулярно направляют в освобожденные от неонацистов регионы колонны с гуманитарным грузом.

"Сам неоднократно бывал с такими колоннами в зоне боевых действий, общался с находящимися на передовой бойцами и могу подтвердить – такая помощь воспринимается и военнослужащими, и мирным населением с большой благодарностью, - подчеркнул депутат Иван Демченко. - Дело не в конкретных продуктах или вещах, хотя и без них в тех условиях очень сложно. А в ощущении поддержки большой великой страной, чувстве – своих она не бросает".

Политик подчеркнул, что в такие моменты люди чувствуют сопричастность к щедрой многонациональной России и воспринимают себя как часть ее большой семьи.

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Категория: Новости / Тема дня

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