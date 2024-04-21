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Депутат Государственной Думы Иван Демченко после принятия решения палатой представителей конгресса США о поставках оружия Украине высказал в соцсетях свое экспертное мнение:

"В ленте новостей порой встречаются такие параллели и символы, что невозможно не заметить - история прямо указывает нам на сходство событий прошлого и современности.

Вчера в день рождения бесноватого фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера палата представителей конгресса США поддержал законопроект о выделении Украине оружия и средств на почти 61 млрд долларов.

Показательный подарок нынешнему неонацистскому режиму в Киеве и его заигравшемуся фюреру из "Квартала 95"! Комментарии здесь излишни, кукловоды из Вашингтона словно специально подобрали эту дату.

Эксперты подтверждают: если бы не безумная накачка натовским оружием конфликт в Украине давно бы завершился. Это не нужно ни фюреру Зеленскому, ни коллективному Западу, единственная цель которых – война до последнего украинца.

В 30-е годы прошлого столетия Запад точно также заигрывал с нацистской Германией, хотя руководство СССР предупреждало об опасности такой политики уступок Гитлеру. Последствия всем известны – наша страна переломила хребет нацизму.

Никакие поставки преступному режиму в Киеве не изменят исход и нынешнего конфликта. Эти деньги будут разворованы в высоких кабинетах на улице Банковой, а хваленное оружие превратится в груды металлолома на полях сражений." - экспертное мнение высказал депутат Госдумы Иван Демченко в соцсетях.