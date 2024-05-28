Патриотизм по-Новороссийски - прибежище негодяев? (первый материал)

Сотрудники администрации внесли свой однодневный заработок на приобретение квадрокоптеров, которые будут отправлены к нашим ребятам в зону СВО. Дело хорошее. Но, почему-то, нигде не прозвучала сумма патриотического порыва чиновников. Хотя число приобретенных машин в местной прессе названо - пять штук.

Разобраться с этой, что называется, бухгалтерией, мы попытались с руководством знаменитой Краснодарской краевой общественной организации «Объединение ветеранов-пограничников «РУБЕЖ» (ККООВП «РУБЕЖ»), от имени которой приобретал дроны некий Роман Корсуворов. В ответ из «Рубежа» нам сообщили: никакого отношения данная организация к приобретению аппаратов на деньги администрации не имеет. И подчеркнули, что «этот самый Корсуворов» из «Рубежа» с позором изгнан, уточнив: за действия, порочащие организацию, обман, в том числе в финансовых вопросах.



Дальше - больше. Оказывается, фамилия-то прославилась не только в «Рубеже».



Роман Александрович Корсуворов, сорока одного года от роду - офицер-пограничник в отставке, позже - адвокат адвокатской палаты Краснодарского края, позже - гражданин, осужденный в покушении на мошенничество в крупном размере по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ… Сейчас - руководитель ККООВП «РУБЕЖ» и инициатор объединения волонтёрских организаций в «Союз патриотов». Но, обо всем по порядку (в интернете о нем информации предостаточно).

В мае 2013 года офицер пограничной службы ФСБ России Роман Александрович Корсуворов за неоднократно допущенные грубые нарушения воинской дисциплины получил служебное несоответствие и представлен к досрочному увольнению в запас.

Уйдя со службы, открыл в Цемдолине контору «Корсуворов и адвокаты», развернув типичную для подобных заведений деятельность… И не очень типичную. За что в 2021 году «притерпел» от УК РФ.



Вот что сообщала в то время об этом пресс-служба регионального СКР: «Следствием и судом установлено, что не позднее апреля 2020 года Корсуворов и помощник адвоката Александр Милашенко, с целью личного обогащения, договорились похитить путём обмана денежные средства знакомого. С этой целью фигуранты предложили мужчине оказать помощь в сдаче квалификационного экзамена для присвоения статуса адвоката. При этом, согласно распределению ролей, Корсуворов сообщил знакомому ложные сведения, что якобы обладает связями с сотрудниками адвокатской палаты края, и, в случае получения им денежных средств в сумме 350 тысяч рублей, передаст их представителям палаты и договорится о положительной оценке результатов экзамена. Милашенко, в свою очередь, для придания убедительности их действиям, должен был оказать помощь местному жителю в сборе необходимых документов. Мужчина согласился, но, понимая, что действия адвоката и его помощника носят противоправный характер, сообщил о данном требовании в следственные органы СКР по краю.

23 мая 2020 года около одного из кафе города Новороссийска подельники встретились с заявителем для получения требуемой ими суммы, однако их дальнейшие действия были пресечены оперативными сотрудниками управления ФСБ России по Краснодарскому краю. Между тем, Роман Корсуворов от органов предварительного следствия скрылся, но 30 октября 2020 года его местонахождение было установлено, и он был задержан».



Собранные следственным отделом по городу Новороссийску СКР по Краснодарскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора адвокату адвокатской палаты Краснодарского края Роману Корсуворову и помощнику адвоката Александру Милашенко. Они признаны виновными в покушении на мошенничество в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ). Октябрьский районный суд г. Новороссийска приговорил адвоката Романа Корсуворова к 3 годам и 11 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Он также лишён права заниматься адвокатской деятельностью сроком на 2 года и 6 месяцев.

Масла в огонь три года назад подливали многие неофициальные СМИ и блогеры. К примеру, Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ», сообщал читателям, что именно адвокатское бюро Корсуворова специализировалось на подкупе высокопоставленных должностных лиц, защите «элитных» решальщиков, как Шадрина О. М. (получила 3,6 года в ИК общего режима), Потапенкова И. А. (любовница бывшего начальника полиции Геленджика товарища Чикина). Впрочем, правдивы сообщения доморощенных журналистов или нет, судить не беремся…



Шло время. Освободившись из мест заключения, Роман Александрович Корсуворов решил взяться за «новую жизнь». И начал с того, что, нащупав востребованную нынче тему - патриотизм - создал Краснодарскую краевую общественную организацию ветеранов пограничников «РУБЕЖ» (ККООВП «РУБЕЖ»). Только вот не вышеназванную, а… двойник. Разницу сразу и не уловишь. Аббревиатура та же, только в первом случае «Объединение ветеранов-пограничников», а у Корсуворова - просто организация.



Одним из первых шагов Корсуворова после ребрендинга на «патриотическом» поприще в Новороссийске стало объединение волонтёрских организаций в «Союз патриотов». Получив в руки ресурс с громким названием, Роман Александрович принялся за молодёжь. Начал с того, что выступил на военно-патриотическом фестивале для школьников, да еще в военной форме и с медалями, к которым не имеет никакого отношения. В местных СМИ фестиваль и интервью Корсуворова заняли немало минут и квадратных см печатных площадей. Оказывается, Роман Александрович ныне - ни много ни мало - имеет «проект по патриотическому воспитанию молодежи Новороссийска» (как он сообщил, «утвержденный») и… (вот тут то и появляются квадрокоптеры) занят производством БПЛА силами «Союза патриотов».

И все бы хорошо, ибо, со времен СССР в нас укоренилось «На свободу с чистой совестью», «с чистого листа», «кто прошлое помянет, тому…». Но…

В Интернете мы нашли профессиональный квадрокоптер для армии за 27690 руб. (наверное, есть и дороже, но именно об этом отзывы очень хорошие, и в Новороссийске продается). Помножим на пять, получим чуть более 138 тыс. рублей. Следовательно, однодневный заработок сотрудников администрации составляет ту же сумму. Однако, даже приблизительный анализ расходов бюджета города на содержание администрации позволяет нам думать, что зарплатный день муниципалитета где-то около полумиллиона. Хватит на 18 квадрокоптеров.



Вопрос №2: Кто подпустил к работе с молодежью человека, осужденного сначала судом офицерской чести, а затем и уголовным? Человека, у которого еще не погашена судимость?

За патриотическое воспитание молодежи в администрации Новороссийска отвечает заместитель главы города-героя Наталья Майорова. Конечно же, она не может не знать о нынешних инициативах Корсуворова. Как не может не знать и о прошлых «заслугах», ибо знакомы они не первый год.



Так почему тогда замглавы протежирует «патриотические проекты» Корсуворова?

Можно только фантазировать. К примеру, о том, что Корсуворов имеет секретную папочку с фамилией «Майорова», что Корсуворов имеет общий с Майоровой финансовый интерес. И, наконец, что Корсуворов просто имеет…



Каким судом судить сегодня, в лихую годину, подобных господ? Скоморошество с военной формой, орденами и медалями под судебную статью не подходит. За одинаковое название организации за решетку не упекут.

Лживый патриотизм – это для суда народной русской совести.

P.S. Вот почему Дынник Олег продвигает своего бывшего/нынешнего патрона понимаем - отрабатывает деньги. Хотя причем тут краевая газета "Новороссийский рабочий". А есть вопрос к пресс-службе главы администрации Новороссийска Андрея Кравченко: по чьей команде с такой настойчивостью идет пиар Корсуворова на муниципальных ресурсах?