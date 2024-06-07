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Широкое обсуждение не только на федеральном уровне, но и в регионах, муниципалитетах вызвали предложенные поправки в налоговое законодательство

Муниципальные депутаты, бизнес-сообщество, представители общественности и эксперты включились в обсуждение комплексного изменения параметров налоговой системы в части налогообложения корпоративных и личных доходов россиян. 

 

Ключевые изменения – введение дифференцированных ставок по налогу на доходы состоятельных физических лиц и сверхдоходы крупных компаний, при этом увеличиваются предельные размеры доходов, при которых применяются стандартные налоговые вычеты и сами размеры вычетов для родителей на второго и последующих детей. 

Принципиальная позиция и исполнительной, и законодательной власти – изменения не затронут доходы наших бойцов, получаемых в связи с участием в СВО.

На самом деле изменений в законопроекте множество – и распределение уровня налоговой нагрузки в зависимости от отрасли экономики, меры по пресечению схем уклонения от уплаты косвенных налогов, амнистия для готовых отказаться от схем дробления бизнеса налогоплательщиков и целый ряд других изменений.

Многие из них внесены экспертами и представителями бизнеса, обсуждение предлагаемых поправок призвано как раз получить обратную реакцию и мнение общества.

Предлагаю и Вам, уважаемые подписчики, включиться в обсуждение законопроекта. Вот ссылка для ознакомления:

https://sozd.duma.gov.ru/bill/639663-8

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