Именем Героя Великой Отечественной войны Олега Васильевича Бредихина назван бульвар, построенный в городе Крымске по национальному проекту «Жилье и городская среда»

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Благоустроенная территория на ул. Луначарского стала любимым местом отдыха не только жителей микрорайона.

Почетный гражданин Крымска и Крымского района Олег Васильевич Бредихин ушел из жизни два года назад - 13 января 2022 года, оставив потомкам свою славную историю.

Бредихин Олег Васильевич родился в 1925 году, служил в рядах Советской Армии с 1941 года. В августе 1942 года Олег Васильевич был призван в разведывательный батальон.

Участвовал в обороне левого берега Кубани, в апреле 1943 года в составе 56 армии им. Г.К. Жукова освобождал города Крымск, Туапсе и Новороссийск. Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией», а также орденом Великой Отечественной войны I степени.

Олег Васильевич Бредихин был почетным председателем комиссии по военно-патриотическому воспитанию молодежи, членом Президиума краевого Совета ветеранов.

Инициативу создать на месте аллеи, которую высаживали крымчане в 70-х годах, поддержал депутат Госдумы Иван Демченко в ходе встреч с избирателями. Команда главы Сергея Лесь оперативно подготовила проект, который был утвержден, благодаря содействию депутата.

В ходе региональной недели Иван Иванович проводит встречи с активом муниципалитетов для активации работы по наказам.