Команда КВН ГУФСИН России по Краснодарскому краю «Знак качества» прошла в финал Международной лиги КВН

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В Минске состоялась игра 1/2 финала Международной лиги КВН, в которой приняли участие команды ГУФСИН России по Краснодарскому краю «Знак качества» и УФСИН России по Омской области «Год за полтора».

Всего на сцену Клуба веселых и находчивых вышли 13 команд из России, Беларуси и Казахстана. Выступления участников судили: игрок телевизионного клуба «Что? Где? Когда?» Алесь Мухин, секретарь Белорусского республиканского союза молодежи Александр Лукьянов, певец Юрий Ващук (Тео), а также известные КВНщики – Роман Головин и Гордей Ершов.

Команды соревновались в конкурсах «Приветствие», «Биатлон» и «Музыкальный фристайл», по результатам которых члены жюри отобрали 6 финалистов. Команда КВН ГУФСИН России по Краснодарскому краю «Знак качества» получила одну из самых высоких оценок и также прошла в финал Международной лиги КВН, в котором ей предстоит встретиться с представителями Белоруссии, Казахстана, Бурятии, Ингушетии и Томска. Международная лига КВН – одна из телевизионных лиг Международного союза КВН, которая готовит команды для участия в Высшей лиге.