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На приеме граждан в Абинском районе вчера рассмотрено 24 вопроса, принято более 40 человек. Депутат Госдумы РФ от партии "Единая Россия" Иван Демченко выразил благодарность за доверие всем абинчанам, которые пришли лично или позвонили на горячую линию.

«Есть проблемы, для решения которых нужно время. Есть темы, которые требуют финансовых вложений. Земляки озвучили и то, что просто было без контроля», - отмечает парламентарий.

Депутат изучил вопросы вместе с руководителями надзорных и правоохранительных органов, казачеством, депутатами ЗСК, главами.

Результат есть: ряд проблем решили оперативно, совместно со службами наметили общий план действий.

Часть вопросов оказались дискуссионными. К ним вернутся, подключив больший круг лиц - специалистов, общественников, экспертов. Обо всем подробнее - в телеграмм-канале депутата.

«Вместе с главой района Ильей Биушкиным будем выезжать на место и принимать результаты работ. Уверен, благодаря вам, земляки, многое можно решить быстро и верно,» - подытожил Иван Иванович.