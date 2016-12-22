Рубли из пластика: чем еще удивить граждан РФ?

/Тема дня/

Все больше стран вводит в обращение банкноты из полимерных материалов. Со временем к этим государствам может присоединиться и Россия, ведь, по словам экспертов, пластиковые купюры обладают рядом несомненных преимуществ.

К настоящему времени выпуск полимерных и гибридных денежных знаков осуществляют более 70 стран, и их число постоянно увеличивается. Так, в начале декабря о введении в обращение банкнот, напечатанных на пластиковой основе, сообщил министр финансов Индии Арджун Рам Мегхвал.

Некоторые государства используют полимерные купюры для всего банкнотного ряда, другие же – только для его части, в том числе для памятных банкнот, выпускаемых ограниченными тиражами. Изготовление таких купюр обходится дороже, что, впрочем, компенсируется увеличенным в несколько раз сроком их службы, а также тем, что они более чистые и влагостойкие.

По словам экспертов, еще одно несомненное преимущество пластика – более успешное противостояние фальшивомонетчикам. «Полимерные материалы позволяют использовать дополнительные варианты защиты от подделывания, которые невозможно применить на бумаге», – отмечает доцент кафедры банковского дела РЭУ им. Плеханова Максим Марков.

Он напомнил, что у России тоже есть опыт выпуска полимерных банкнот, хотя и небольшой. «Памятная купюра 2014 года номиналом 100 рублей, посвященная зимней Олимпиаде в Сочи, была выпущена в гибридном варианте – из бумаги со вставками из полимерных материалов. Не исключено, что гибридными станут и памятные банкноты, приуроченные к чемпионату мира по футболу 2018 года», – прогнозирует эксперт.

Вместе с тем, по его мнению, скорого массового внедрения полимерных банкнот в России не произойдет. «На мой взгляд, в ближайшее время полимерные материалы вряд ли найдут у Гознака столь широкое применение. В частности, банкноты номиналом 200 и 2000 рублей, выпуск которых запланирован на 2017 год, наверняка будут изготовлены из традиционной банкнотной бумаги с использованием новых разработанных Гознаком элементов и степеней защиты», – считает Максим Марков.

Он объясняет свою точку зрения тем, что переход на полимерные или гибридные деньги связан с перенастройкой не только самого процесса их производства, но и технологии проверки, пересчета и обработки в банках и торговых предприятиях. Все это требует существенных временных и финансовых затрат.

Однако эксперт считает, что со временем – по мере того как такие банкноты будут выпускаться на регулярной основе во все большем числе стран, а значит, и занимать все большее место в наличном денежном обороте – данные технологические изменения неизбежно произойдут. «Следствием этого вполне может быть переход российских рублей на полимерную или гибридную форму выпуска», – резюмирует Максим Марков.

Источник: Пресс-служба РЭУ им. Плеханова