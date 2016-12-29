Журналист из Кузбасса опасается последствий после вопроса Путину

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Сотрудник Холдинговой Компании «Кузнецкий Альянс», внештатный журналист сайта VSE42.RU 23 декабря на пресс-конференции президента России Владимира Путина задал вопрос, который касался важнейшей для региона проблемы: строительство объездной дороги вокруг Кемерова и нового моста.

В настоящее время весь большегрузный транзитный транспорт, двигающийся по федеральной трассе М-53 «Байкал», проходит через Кемерово. Как следствие, большое количество ДТП, износ дорожного полотна, постоянные «пробки». Строительство объезда позволит вывести весь транзитный транспорт из города.

Проблема строительства объездной дороги стоит чрезвычайно остро в данном регионе, а денег на строительство пока нет (стоимость строительства оценивается порядка в 25 млрд рублей). Пока, насколько известно, запланировано только проектирование «объезда», по самому строительству нет ясности. Разумеется, в первую очередь, из-за высокой стоимости проекта и нехватки денег в бюджетах различного уровня. В этой связи генеральный директор ХК «Кузнецкий Альянс» Михаил Шкуропатский предложил организовать кампанию по сбору средств среди неравнодушных жителей и представителей бизнеса на реализацию этого знакового проекта. Об этом и сообщил президенту России во время пресс-конференции внештатный журналист сайта VSE42.RU 23.

Владимир Путин дал одобрительную оценку инициативе Михаила Шкуропатского, озвучив готовность поддержать ее на федеральном и региональном уровне.

После возвращения журналиста в Кузбасс, как сообщил сайт VSE42.RU 23, никакой реакции со стороны региональной власти, что было бы логично, не последовало. Официальные СМИ, подконтрольные региональной администрации, ограничились банальным упоминанием самого факта участие кузбасского журналиста в пресс-конференции президента и проигнорировали то, какой именно вопрос был задан. Пока что никаких действий в продвижении данного проекта не было совершено.

Источник: Пресс-служба VSE42.RU 23