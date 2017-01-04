Имущество Цапков переписано на родственников министра Ткачева

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Как банда формировала личную империю главы Минсельхоза.

Хоть министром сельского хозяйства бывший краснодарский губернатор Александр Ткачев работает уже полтора лет, это не означает, что на Кубани у него не осталось бизнеса. «Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева» и другие предприятия, записанные на друзей и родственников чиновника, процветают. «Агрокомплекс» ранее экспортировал свою продукцию в одну Грузию, а теперь заявляет о желании выйти на европейский рынок. Даже угроза санкций не отпугивает министерских аграриев.

Действительно, на родине коммерческой империи госслужащего Ткачева дальше расширяться некуда. Агрокомплекс стал крупнейшим латифундистом в стране и сосредоточил 600 тыс гектаров земли сельхозназначения. Консолидацию этих участков за счет фондом компании "ПарусЙ" безоговорочно одобрила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Здесь интересно то, что «Парус» тоже может контролировать Ткачев.

Что под парусом?

Помимо почти 100 тыс гектаров земли у «Паруса» в активах более 10 тыс голов крупного рогатого скота и огромные склады для хранения зерна (по предварительным оценкам, в них можно разместить более 150 тыс т зернового урожая).

Учредителем агрофирмы считался бывший президент компании «Сибцем» Андрей Муравьев. Однако, как утверждают независимые участники рынка, контрольный пакет акций «Паруса» оформлен на офшор «Палмвей холдингз лимитед» с Британских Виргинских островов. По данным The Moscow Post, бенефициар - Александр Ткачев.

Через “Парус” совершались сделки весьма сомнительного характера. И здесь следы ведут не к кому-нибудь, а печально знаменитой на всю страну кубанской преступной группировке Цапков.

Сейчас в Краснодарском крае закончилось расследование в отношении адвоката Виктории Лесной, подозреваемой в мошенничестве с землями Цапков. Лесная от лица подставной компании пообещала предпринимателю передать права на владение 7 тыс гектаров земли ООО «Север Кубани» за 48,5 млн рублей. Земли ранее принадлежали кущевским бандитам. «Север Кубани» был основан в 2002 году Сергеем Цапком и Вячеславом Цеповязом. Получив деньги, Лесная земли так и не отдала. Афера вскрылась, и адвокат была осуждена на 8 лет.

Но интересно другое: принадлежавшей банде Цапков «Север Кубани» в Краснодарском крае, активно кредитовал местный филиал Россельхозбанка, возглавляемого Дмитрием Патрушевым — сыном секретаря совета безопасности Николая Патрушева . Примечательно, что в период привлечения крупных заемных средств учредителем «Севера Кубани» был Виталий Иванов, водитель главаря кущевской преступной группировки Сергея Цапка. После развала банды Цапков бизнес перешел под контроль фирмы, связанной с Александром Ткачевым. В феврале 2014 года «Агрохолдинг» стал учредителем компании «Луч», которая скупила шесть ранее принадлежавших Цапкам компаний.

Закольцованная семья Ткачевых

Семья Ткачевых присвоила себе фактически все сельское хозяйство Кубани, Ставропольского края и республики Адыгея. Родственники тщательно маскируются, назначая друг друга руководителями компаний.

Алексей Ткачев – родной брат экс-губернатора – является парламентарием Госдумы РФ, членом Комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Ему принадлежит 1% акций ЗАО «Фирма «Агрокомплекс», 49% долей московского ООО «Дабл Лекс» и долей в СПК «Заря».

Мать министра Любовь Сергеевна Ткачева заведует фермой под названием «Таня». Дочь, Татьяна Баталова, имеет долю в «Кубанском беконе».

А еще на Кубани говорят, что смотрящим всей экономики края считается зять Александра Ткачева – Роман Баталов.

У этого персонажа тоже непростая судьба. Баталов напрямую обвинялся в передаче взятки в 10 млн рублей за выделение земли под строительство в Краснодаре и долго сидел в следственном изоляторе. Но в конце концов, его оттуда выпустили. На руку задержанному сыграл арест полицейского генерала Бориса Колесникова, который санкционировал расследование.

Но, говорят, дело не обошлось без протекции влиятельных родственников. Причем не только на Кубани, но и в Москве. Как-никак тесть – федеральный министр и бывший губернатор.

Дело о заборе

Еще будучи главой Кубани, Александр Ткачев всячески подавлял любые проявления протеста против себя самого. Всей России стала известна история местного эколога Евгения Витишко. Тот разузнал, что на территории, которая является заповедной зоной, Ткачев отстроил себе шикарную виллу.

Чтобы привлечь внимание к этому факту (местные СМИ молчали), эколог размалевал краской забор «резиденции». Здесь местные правоохранители проявили завидную прыть. Витишко был найден, задержан и посажен за решетку по части 2 статьи 167 УК РФ («умышленная порча имущества из хулиганских побуждений»).

На даче Ткачева вырубают занесенные в Красную книгу сосны. Эколог Сурен Газарян, также проходивший также по делу о заборе Ткачева, вынужден был попросить политического убежища в одной из европейских стран.

Источник: rospres.com