Под запретом к показу фильма «Викинг» подписались 10 000 человек

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Подписи под петицией в интернете поставили жители почти всех регионов страны.

В первые дни января на сайте change.org появилась петиция с требованием запретить к показу фильм 2016 года «Викинг» ленинградского режиссера Андрея Кравчука.Составители документа называют фильм слишком жестоким и искажающим историческую правду.

– Хватит показывать детям насилие! Что за бред: книги нельзя купить из-за возрастного ценза, а порнуху кровавую с экрана – пожалуйста! Очернили образ Русичей. Мерзость! – прокомментировала ситуацию краснодарка, подписавшая требование.

На сегодняшний день петицию подписали уже 9902 человека.

Больше всего протестующих нашлось в Москве и Санкт-Петербурге. Среди тех, кто согласен с постулатами авторов документа, присутствует почти вся география России – от Владивостока до Краснодарского края.

– Не нужно копировать Голливуд, надо делать свои, отличные от зарубежных, фильмы. Чтобы не потерять свое лицо, – считают россияне, поставившие автографы под документом.

Напомним, для того чтобы петиция была отправлена в Роспотребнадзор, Министерство образования, науки и молодёжной политики и Министерство Образования и Науки РФ, ее должны были подписать как минимум 5 тысяч человек. В течение пяти дней этот лимит был превышен вдвое.

Источник: livekuban.ru