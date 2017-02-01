После разговора с губернатором глава Апшеронского района подал в отставку

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- Сегодня мы обсудили с ним сложившуюся ситуацию и пришли к совместному выводу: району нужен новый импульс развития. После чего Кравченко обратился ко мне с просьбой разрешить ему покинуть занимаемую должность. Написал Вениамин Кондратьев на своей официальной странице в facebook.

Губернатор приехал в район с проверкой исполнения поручений, в том числе по восстановлению воздухоопорного спорткомплекса, берегоукрепительных мероприятий. Власти Апшеронского района готовились к проверке растилая ковровую дорожку посреди разрушенного спорткомплекса. Фото мгновенно разобрали на фотожабы. На несколько часов апшеронский ковер на снегу сравнялся по в Краснодарском крае с легендарным Ждуном. Такое рвение губернатор оценил.

- Кажется, власть тут не понимает, чем надо заниматься. Не дорожки для начальства стелить, а чинить то, что разваливается. С 2014 года купол падал несколько раз. Дети, которые мечтали заниматься в этом спорткомплексе, уже выросли! А его все никак не отремонтируют», - написал Вениамин Кондратьев в twitter.

Андреем Кравченко занимал должность главы Апшеронского района с 2009 года.