Курс валют
59.99
64.73
/Тема дня/

В Новороссийске прошла Всероссийская акция «Бескозырка»

Сегодня город-герой Новороссийск в 49 раз провел Всероссийскую патриотическую акцию "Бескозырка".

 

По традиции, старт операции дали у Вечного огня она площади Героев, в самом сердце Новороссийска. Глава города Игорь Дяченко, депутат государственной Думы Владимир Синяговский, председатель городской Думы Александр Шаталов, депутаты ЗСК и городской думы возложили цветы к мемориалу «Сынам отечества чей прах покоится в земле Новороссийска».

 После чего, от Вечного огня зажгли два факела. Один доставлен в Южную Озереевку, к месту гибели основного десанта. Второй к монументу Матрос с гранатой, откуда в сопровождении тысяч новороссийцев проследовал на Малую землю. Завершилась акция возложением венка и бескозырки на волны Цемеской бухты.

 

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Тема дня

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Добавить комментарий
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Последние новости

В Новороссийске прошла Всероссийская акция «Бескозырка»

Суд отправил ребенка в центр содержания несовершеннолетних за ложный донос

Хакеры раскрыли переписку МОК и Макларена по делу о допинге в российском спорте

В Краснодаре в кино покажут спектакль «Венецианский купец»

Аксенов уволил главного строителя Крыма за срыв ФЦП