В Новороссийске прошла Всероссийская акция «Бескозырка»

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Сегодня город-герой Новороссийск в 49 раз провел Всероссийскую патриотическую акцию "Бескозырка".

По традиции, старт операции дали у Вечного огня она площади Героев, в самом сердце Новороссийска. Глава города Игорь Дяченко, депутат государственной Думы Владимир Синяговский, председатель городской Думы Александр Шаталов, депутаты ЗСК и городской думы возложили цветы к мемориалу «Сынам отечества чей прах покоится в земле Новороссийска».

После чего, от Вечного огня зажгли два факела. Один доставлен в Южную Озереевку, к месту гибели основного десанта. Второй к монументу Матрос с гранатой, откуда в сопровождении тысяч новороссийцев проследовал на Малую землю. Завершилась акция возложением венка и бескозырки на волны Цемеской бухты.