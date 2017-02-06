Гомеопатия лженаучна

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"Объяснения механизмов предполагаемого действия гомеопатии противоречат известным химическим, физическим и биологическим законам, а убедительные экспериментальные подтверждения ее эффективности отсутствуют",— говорится в меморандуме комиссии при президиуме РАН по борьбе с лженаукой, который планируется обнародовать сегодня. В документе поясняется, что гомеопатия существует более 200 лет, попытки подвести под нее теоретическую базу предпринимались неоднократно, но все они (включая клинические испытания) были безуспешными.

Гомеопатия — вид альтернативной медицины, основанный на применении сверхмалых доз препаратов, вызывающих в больших дозах проявления этой же болезни у здоровых граждан (данный принцип лечения "подобного подобным" сформулирован в XVIII веке немецким врачом Христианом Ганеманом). Применение гомеопатии в "практическом здравоохранении" было разрешено приказом Минздрава РФ в 1995 году.

В меморандуме РАН говорится, что принципы гомеопатии являются "умозрительными" догмами, восходящими к "протонаучному этапу развития физиологии и медицины". "Гомеопатия возникла в эпоху, когда важнейшие представления химии и биологии о свойствах молекул... еще не были общепринятыми. Некоторые ученые считали, что материя бесконечно делима, и поэтому для них имело смысл говорить о разбавлении растворов в любой степени",— поясняется в документе, подготовленном совместно с фондом "Эволюция".

Согласно данным НП "Национальный совет по гомеопатии", в РФ функционируют 28 компаний-производителей и зарегистрировано 1,8 тыс. гомеопатических препаратов. По оценке аналитической компании QuintilesIMS, в 2016 году в аптеках страны было продано 21,8 млн упаковок таких препаратов на 7,32 млрд руб. (рост по выручке на 5,6% за год).

В меморандуме даются конкретные рекомендации госведомствам. Так, Минздраву РФ комиссия советует вывести гомеопатические лекарства из употребления в государственных клиниках, Федеральной антимонопольной службе — обеспечить защиту граждан от недобросовестной рекламы их лечебных свойств. Кроме того, аптекам рекомендуется не выкладывать гомеопатию совместно с традиционными лекарствами, а провизорам — перестать их рекомендовать потребителям.

Комиссия при президиуме РАН по лженауке была создана в 1998 году; в 2005 году ее состав был расширен с 12 до 40 членов. Комиссия, например, выступала в 2009 году с критикой "нанофильтров очистки воды" предпринимателя Виктора Петрика.

Член профессиональной ассоциации врачей-гомеопатов СНГ Михаил Школенко заявил, что у его коллег лечился император Николай I, "возивший с собой гомеопатическую аптечку", маршал Георгий Жуков и первый секретарь МГК КПСС (1967-1985 годы), член Политбюро ЦК Виктор Гришин. "Если бы гомеопатия не помогала, члены ЦК КПСС у них не лечились бы",— рассудил господин Школенко.

В свою очередь, глава Общества специалистов доказательной медицины и член комиссии по лженауке Василий Власов подтверждает, что в СССР "гомеопатия не запрещалась", но "внедриться в систему здравоохранения" смогла лишь в 1990-х. "Производители гомеопатии, пользуясь неосведомленностью населения, сегодня ведут все более агрессивную политику продвижения продукции",— возмущается господин Власов.

В Минздраве пообещали "рассмотреть доводы, изложенные в письме, и дать ответ по существу" после того, как меморандум поступит в распоряжение ведомства.

Отметим, что Всемирная ассоциация здравоохранения (ВОЗ) с 2009 года предостерегает от гомеопатического лечения гриппа, туберкулеза, малярии, диареи у детей и ВИЧ. Британский парламент в 2010 году выпустил доклад о том, что государственная медицинская страховка не должна покрывать лечение гомеопатическими препаратами, так как "они работают не лучше плацебо". Федеральная торговая комиссия США (FTC) в 2016 году обязала производителей таких снадобий доказывать их эффективность или размещать сообщение о неэффективности лечения прямо на упаковках гомеопатических препаратов.

В России уже пытались оспаривать выводы о бесполезности гомеопатии. В 2016 году НП "Национальный совет по гомеопатии" подал в Арбитражный суд Москвы иск к издательству "Вокруг света", требуя признать порочащими сведения о неэффективности их препаратов, опубликованные в статье в журнале "Вокруг света". В исковом заявлении указывалось, что "гомеопатические лекарства пользуются широким спросом у населения", а их эффективность доказана "многочисленными клиническими исследованиями". Впрочем, истцу в иске было отказано полностью.

Источник: kommersant.ru