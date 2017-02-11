Аэропорты «Базэл Аэро» в третий раз получили награды национальной премии «Воздушные ворота России»

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Сегодня международные аэропорты Краснодар, Сочи и Анапа, входящие в холдинг «Базэл Аэро», получили награды 3-й Национальной премии «Воздушные ворота России» по итогам работы в 2016 году. Награждение номинантов состоялось в рамках Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации и аэропортов (NAIS-2017).

Международный аэропорт Сочи отмечен как лучший сразу в двух номинациях. Он стал победителем в категории «Аэропорт регионального значения с пассажиропотоком до 7 млн человек в год». В категории «Международный аэропорт с пассажиропотоком до 7 млн человек в год» сочинский авиаузел стал лауреатом премии.

Международный аэропорт Краснодар удостоен звания лауреата премии в категории «Международный аэропорт с пассажиропотоком до 4 млн человек в год».

Международный аэропорт Анапа стал лауреатом премии в категории «Международный аэропорт с пассажиропотоком до 2 млн человек в год».

Международный аэропорт Сочи по итогам работы в 2016 году продемонстрировал самую высокую динамику роста объемов обслуженных пассажиров среди крупнейших аэропортов России, и вошел в топ-5 с пассажиропотоком в 5,3 млн пассажиров.

Аэропорт Анапа также показал высокую динамику объемов перевозок (+20%) к показателям 2015 года, и обслужил более 1,4 млн пассажиров. В марте 2017 года вступит в строй новый терминала аэропорта площадью 11 800 кв. м. Инвестиции в проект составили более 1,4 млрд рублей.

Пассажиропоток Международного аэропорт Краснодар по итогам 2016 года составил более 3 млн человек.

Напомним, по итогам 2015 года аэропорты Краснодарского края, входящие в группу «Базэл Аэро», были удостоены наград 2-й Национальной премии «Воздушные ворота России». Международный аэропорт Сочи тогда одержал победу в номинации «Лучший аэропорт России с пассажиропотоком до 7 млн пассажиров в год». Международный аэропорт Краснодар стал лучшим аэропортом регионального значения с пассажиропотоком до 4 млн человек в год. Международный аэропорт Анапа был удостоен звания лучшего регионального аэропорта России с пассажиропотоком до 2 млн человек в год. Аэропорт Геленджик стал обладателем третьей премии в категории «Лучший аэропорт России регионального значения с пассажиропотоком до 500 000 человек в год».