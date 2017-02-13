Погашение кредита перед банком с отозванной лицензией: как правильно оформить платежку

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Банк России разъяснил, как правильно оформить платежный документ для погашения кредита перед банком, у которого была отозвана лицензия. Разъяснение поможет заемщикам обеспечить своевременное погашение задолженности перед такой кредитной организацией, что, в свою очередь, будет способствовать стабильному наполнению конкурсной массы. Соответствующее информационное письмо опубликовано на сайте регулятора, а также в «Вестнике Банка России» от 08.02.2017 № 15.

Сложившаяся практика оплаты задолженности по кредиту предусматривает, как правило, предварительное внесение средств на счет заемщика с последующим их списанием в дату погашения в соответствии с графиком платежей по кредиту. При этом действующее законодательство не допускает зачисления средств на счета клиентов после отзыва у банка лицензии.

В связи с этим Банк России рекомендует при проведении очередного платежа в погашение кредита в адрес банка с отозванной лицензией не заполнять графу «Номера счета получателя» в платежном поручении, а указывать информацию о счете заемщика в графе «Назначение платежа» вместе с иной информацией, позволяющей идентифицировать плательщика и цель платежа.

Источник: Банк России