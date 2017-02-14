В Москве задержан экс-министр курортов Краснодарского края Евгений Куделя

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Источник в туротрасли сообщил Интерфаксу, что обыски были проведены СК РФ и УФСБ по Краснодарскому краю в рамках расследования деятельности Евгения Кудели — действующего советника главы Ростуризма — на посту главы министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, который он занимал до 1 июля 2016 года.

По данным издания Югополис, по итогам обыска Куделя задержан.

Однако в пресс-службе Ростуризма не смогли подтвердить или опровергнуть информацию об аресте Кудели, отметив, что информацию и результаты проверок следует уточнять у компетентных ведомств.

Как сообщал «Югополис», отставка Кудели прошлым летом последовала после того, как накануне на совещании в Ейске губернатор Краснодарского края возложил на министра ответственность за ряд системных упущений в курируемой им отрасли. В частности, не решаемые годами проблемы организации бесперебойного снабжения курортных здравниц местной сельскохозяйственной продукцией, легализации частных мини-гостиниц, безопасности и качества услуг, предоставляемых отдыхающим.

Евгений Куделя с 2001 года работал в администрации Апшеронского района, где курировал вопросы туризма – в частности, создания и развития горноклиматического курорта Лагонаки. В сентябре 2010 года он был назначен на должность руководителя департамента комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края. С 1 января 2016 года занимал должность министра курортов, туризма и олимпийского наследия. Должность советника главы Ростуризма Евгений Куделя занимает с начала сентября 2016 года.

В ходе проверки деятельности Департамента комплексного развития курортов и туризма за 2010-2012 годы Контрольно-счетной палатой Краснодарского края были найдены различные нарушения и недостатки на общую сумму 58,4 млн руб.

Источник: Югополис