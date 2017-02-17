На Ставрополье запретили продавать электронные сигареты несовершеннолетним

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Закон Ставропольского края № 29-6 "Об ограничении продажи электронных систем доставки никотина" принят на очередном заседании регионального парламента и направлен Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Закон гласит «До принятия соответствующего федерального закона на территории Ставропольского края не допускается розничная продажа несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина, а также безникотиновых жидкостей для электронных систем доставки никотина. В случае возникновения у продавца, осуществляющего реализацию ЭСДН, жидкости для ЭСДН, безникотиновой жидкости для ЭСДН сомнения в достижении покупателем совершеннолетия, продавец обязан потребовать у покупателя документ, удостоверяющий его личность».