Детский путеводитель по стройке века: Крымский мост – в альбоме-раскраске

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На сайте most.life (мост.рф) опубликована раскраска «Крымский мост» с изображениями строителей, оборудования и техники, которыми строится мост. Каждый вид техники представлен в раскраске в качестве героя, которому посвящен отдельный разворот с черно-белой картинкой для раскрашивания, цветным образцом и стихотворением. Автор строк – известный детский поэт и писатель Андрей Усачев – объяснил простыми словами назначение сложных устройств для мостостроения. Впервые в игровой стихотворной форме рассказывается о гидравлическом молоте, направляющем каркасе – кондукторе и установке для погружения свай на глубину до 90 м.

«В своей работе я держусь простого правила: читателям должно быть понятно и интересно. Но для этого иногда самому нужно разобраться в материале. Писать про специализированные машины для мостостроения мне пришлось впервые. Надеюсь, у меня все получилось и детям книжка понравится. Возможно, им даже захочется посмотреть, похож ли настоящий Крымский мост на тот, который они так старательно раскрашивали карандашами и фломастерами», - рассказал поэт Андрей Усачев.

Стихотворения и иллюстрации создавались на основе фотографий с разных участков большой стройки. Художники детально изучили десятки снимков и нарисовали строительную технику в доступном для детей формате, сохраняя при этом достоверность внешнего облика и основных конструктивных особенностей машин и механизмов.

«Альбом-раскраска станет своего рода путеводителем для детей по большой и важной стройке, которая, безусловно, войдет в историю. Рисунки помогут подрастающему поколению понять, что такое Крымский мост, кем и с помощью какой техники он создается», - рассказал директор по строительству моста через Керченский пролив компании «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» Леонид Рыженькин.

Альбом доступен для скачивания и распечатки. Рисунок моста можно раскрасить онлайн. Первыми картинки в альбоме раскрасили ученики Тамани и Керчи. В детских школах искусств на двух берегах прошли уроки, посвященные строительству Крымского моста.

«Моя мама работает на стройке Крымского моста, я знаю, что там с ней очень много людей трудится, очень дружный коллектив. Я видел мост и огромные сваи. Сегодня я разукрасил молот, с помощью которого эти сваи забивают», - рассказал Роман Старков, ученик детской школы искусств в станице Тамань.

«В прошлом году наши дети рисовали Крымский мост для тематического календаря. Летом писали его мелом на асфальте. Сегодня прошел урок, посвященный строительной технике, которая помогает строить Крымский мост. Мы очень давно его ждали, и с ним связано много надежд, поэтому тема Крымского моста звучит и еще будет долго звучать в нашей школе», - объяснил Сергей Пензев, директор детской школы искусств им. Р. В. Сердюка в Керчи.

Крымский мост – самый длинный в России. Его протяженность составляет 19 км. Строительство началось в феврале 2016 года и будет выполнено в рекордные сроки: движение автомобилей откроется в декабре 2018 года, поездов – в 2019 году.

Источник: www.most.life