Владимир Синяговский: первый отчет Правительства перед Думой 7 созыва состоялся

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19 апреля депутаты Государственной Думы заслушали ежегодный отчет Правительства Российской Федерации о проделанной в 2016 году работе.

Депутат В.И.Синяговский прокомментировал: «Сегодняшний доклад главы Правительства заслуживает особого внимания, поскольку стал своеобразной государственной установкой не только во внутренней, но и во внешней политике. В выступлении Д.А.Медведева я особо отметил положения, в которых формулируются цели, значимые для всех жителей России и в том числе моих избирателей.

Необходимо создавать и осуществлять региональные программы демографического развития. И хотя, по приведенным в отчете цифрам, сегодня Россия по рождаемости обгоняет многие европейские страны, важно, чтобы семьи и в будущем делали выбор в пользу рождения детей.

Ко мне поступает много обращений граждан по вопросам индексации пенсий. Сегодня была озвучена позиция Правительства, согласно которой при подготовке бюджета на следующий год будут закладывать индексацию пенсии на текущую инфляцию.

Значительное внимание было уделено вопросам медицины. Д.А.Медведев сказал, что власти стараются сдерживать необоснованный рост цен на лекарства, а в регионах планируется создать центры персонализированной медицины.

Для меня как члена Комитета по транспорту и представителя региона, где есть и порты, и аэродромы, было особо важно, что Председатель Правительства остановился на транспортной теме. Он отметил, что за счет субсидирования будет продолжена поддержка внутренних авиаперевозок, будет реконструирована портовая инфраструктура.

Глава Кабмина коснулся в своем отчете и работы Государственной Думы. Он призвал нас – депутатов не снижать темпа законотворческой работы, от которой зависит качество жизни людей», – сказал в завершение Владимир Синяговский.