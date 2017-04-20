/Тема дня/
Губернатор края выразил соболезнование родным и близким моряка из Новороссийска погибшего при крушении сухогруза «Герои Арсенала»
Вениамин Кондратьев распорядился оказать помощь семье погибшего матроса из Новороссийска.
Решением главы региона из краевого бюджета семье Андрея Ведерникова будет выделен 1 млн рублей.
Кроме того, губернатор поручил главе Новороссийска Игорю Дяченко оказать всю необходимую помощь при проведении траурных мероприятий, связанных с похоронами моряка.
Напомним, сухогруз «Герои Арсенала» потерпел крушение 19 апреля в акватории Черного моря. На борту находились 12 членов экипажа – девять граждан Украины, двое россиян и один гражданин Грузии.