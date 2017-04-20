Курс валют
56.42
60.61
/Тема дня/

Губернатор края выразил соболезнование родным и близким моряка из Новороссийска погибшего при крушении сухогруза «Герои Арсенала»

Вениамин Кондратьев распорядился оказать помощь семье погибшего матроса из Новороссийска.

Решением главы региона из краевого бюджета семье Андрея Ведерникова будет выделен 1 млн рублей.

Кроме того, губернатор поручил главе Новороссийска Игорю Дяченко оказать всю необходимую помощь при проведении траурных мероприятий, связанных с похоронами моряка.

Напомним, сухогруз «Герои Арсенала» потерпел крушение 19 апреля в акватории Черного моря. На борту находились 12 членов экипажа – девять граждан Украины, двое россиян и один гражданин Грузии.

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Тема дня

Просмотров: 30 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

Семье погибшего матроса из Новороссийска окажут помощь

«Аэромар» готов к Кубку Конфедераций FIFA 2017

Губернатор края выразил соболезнование родным и близким моряка из Новороссийска погибшего при крушении сухогруза «Герои Арсенала»

В Ингушетии с начала 2017 года зарегистрировали 57 ВИЧ-инфицированных

В Сочи у приезжего нашли 1,2 кг синтетических наркотиков