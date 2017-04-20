Губернатор края выразил соболезнование родным и близким моряка из Новороссийска погибшего при крушении сухогруза «Герои Арсенала»

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Вениамин Кондратьев распорядился оказать помощь семье погибшего матроса из Новороссийска.

Решением главы региона из краевого бюджета семье Андрея Ведерникова будет выделен 1 млн рублей.

Кроме того, губернатор поручил главе Новороссийска Игорю Дяченко оказать всю необходимую помощь при проведении траурных мероприятий, связанных с похоронами моряка.

Напомним, сухогруз «Герои Арсенала» потерпел крушение 19 апреля в акватории Черного моря. На борту находились 12 членов экипажа – девять граждан Украины, двое россиян и один гражданин Грузии.