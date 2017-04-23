День памяти жертв геноцида в Армении

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Ежегодно 24 апреля в Армении и в диаспоре отмечается как День памяти невинных жертв геноцида.

В 1915 году Османская Турция начала массовые уничтожения армян, которые продолжались несколько лет. Геноцид армян был организован турецкими правителями при поддержке императорской Германии и при попустительстве западных стран.

Исповедуя идеи регрессивного пантюркизма и панисламизма, турецкие власти стремились не только сохранить Османскую империю и насильно уничтожить или ассимилировать подданное население, но и создать всетуранскую империю, в которую бы вошли все мусульмане.

В 1894-1896 годах в Турции было организовано уничтожение более чем 300 тысяч армян. В 1909 году в Адане и его окрестностях было убито 30 тысяч армян.

24 апреля 1915 года была арестована первая группа армянской интеллигенции. Далее последовали многочисленные аресты. За короткий период число арестованных достигло около 800 человек, в числе которых были писатели, ученые, искусствоведы, педагоги, актеры, врачи, священники, общественные деятели, а также армянские депутаты турецкого меджлиса (парламента). Всех их погнали в Анатолию и зверски убили.

В результате геноцида 1915 года было уничтожено около полутора миллионов армян, со своих земель было депортировано все армянское население Западной Армении.

24 апреля стал днем памяти невинных жертв и каждый год отмечается и в Армении, и в диаспоре. В 1965 году на холме Цицернакаберд началось строительство мемориала памяти невинных жертв. Комплекс был закончен в 1967 году и стал священным местом армян.

44-метровая стела символизирует возрождение армянского народа. 12 плит, символизирующие собой 12 потерянных провинций, входящие в настоящее время в состав Турции, образуют конус, в центре которого на глубине полутора метров горит вечный огонь. Рядом со стелой находится стометровая стена с названиями городов и деревень, в которых происходила резня.

В 1995 году в другом конце парка был открыт музей геноцида (архитекторы Калашян и Мкртчян), посвященный этим ужасным событиям. В музее представлены некоторые снимки, сделанные германскими фотографами (в том числе Армином Вегнером), а также их публикации. Недалеко от музея находится аллея, где иностранные государственные деятели сажают деревья в память о жертвах геноцида.

Каждый год 24 апреля, в День памяти жертв геноцида армян, сотни тысяч людей поднимаются на холм к мемориальному комплексу и возлагают цветы (обычно гвоздики и тюльпаны) к вечному огню. Благодаря усилиям армянских диаспор, по всему миру построено множество памятников жертвам геноцида.

В 2015 году отмечалась скорбная дата — столетие геноцида армян.

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/1747/ © Calend.ru