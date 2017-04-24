В Новороссийске стартовала акция «Георгиевская ленточка»

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Сегодня в городе-герое Новороссийске стартовала Всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Первыми к ней присоединились сотрудники городской администрации.

Георгиевская ленточка – это символ и дань памяти тем, кто пал, спасая мир от фашизма; это благодарность людям, отдавшим всё для фронта; это символ уважения к ветеранам и гордости за Великую Победу.

- Масштабно акция в Новороссийске начнётся с 26 апреля, - пояснила Ольга Котляр – начальник отдела по делам молодёжи Новороссийска. - Мы будем раздавать Георгиевские ленточки прохожим и рассказывать, как их правильно использовать. Волонтёрские точки выдачи будут располагаться в гипермаркетах «Магнит» (на улице Мира и проспекте Ленина), гипермаркетах «Лента» (в селе Цемдолина и Южном районе) и в ТЦ «Красная площадь». Акция продлится вплоть до 9 мая и призвана подчеркнуть верность россиян памяти о Великой Отечественной войне и гордость за Победу.

Первая акция «Георгиевская ленточка» прошла в 2005 году. С тех пор повязывать ленточку накануне 9 Мая стало традицией, которая объединила миллионы людей не только в России, но и за рубежом.

- Новороссийск – единственный город-герой в Краснодарском крае, - отметил глава города Игорь Дяченко. – Для нас эта акция очень близка. В каждой семье кто-то воевал и забывать это нельзя.

В этом году в акции планируют принять участие свыше 2 000 тысяч новороссийских волонтёров, которые раздадут более 65 тысяч ленточек.

Источник: Пресс-служба администрации города Новороссийска