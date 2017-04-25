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Генеральная прокуратура выявила хищения при строительстве причала военно-морского порта Геопорт в Новороссийске

При участии фирм-посредников похищено более 1,6 миллиарда рублей, выделенных Минобороны на строительство объектов морского порта Геопорт в Новороссийске, пунктов погрузки в Североморске и причала в Камчатском крае, говорится в докладе генпрокурора РФ Юрия Чайки текст которого цитирует РИА НОВОСТИ

"При участии фирм-посредников похищено более 1,6 миллиарда рублей, выделенных Минобороны России на строительство западного мола-причала военно-морского порта Геопорт в Новороссийске, пунктов погрузки изделий в Североморске Мурманской области и причала на мысе Казак Камчатского края. Должностные лица субподрядной организации — ФГУП "ГУССТ № 4 при Спецстрое России" — через указанные фирмы организовали поставку на объекты строительства труб, бывших в употреблении, под видом новых, а также инертных материалов ненадлежащего качества", — отмечается в документе.

По этому факту возбуждено уголовное дело.

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Категория: Новости / Тема дня

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