Администрация Новороссийска подаст иски на домовладельцев не защитившихся от паводков

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Управлением муниципального контроля администрации города уже подготовлено192 пакета документов для направления в суд.

757 домов в Новороссийске располагаются в границах водоносных балок, природных ручьев и рек.

Владельцы должны принять все меры по защите своих домов от подтоплений: обеспечить отвод ливневых и паводковых вод, если необходимо, укрепить берега водоёмов, очистить русло.

В прошлом году управление муниципального контроля проинформировало жителей через средства массовой информации о необходимости проведения таких работ. «Домовладельцы должны были обратиться в Кубанское водное управление за проектами берегоукрепляющих сооружений и установить их самостоятельно», - рассказал Денис Тимофеев, начальник управления муниципального контроля.

В Результате мониторинга специалистами управления ГО и ЧС по г. Новороссийску были выявлены те, кто не выполнил требования. В настоящее время уже сформированы 192 пакета документов для направления их в суд, пояснил Д.Тимофеев.

«Муниципалитет через суды будет обязывать граждан приводить в соответствие водоносные объекты, находя в непосредственной близости от их домовладений. Это необходимо делать в интересах самих людей, чтобы во время паводков не произошло подтопления их домовладений», - заявил Иван Чутов, начальник правового управления.

На территории муниципального образования город Новороссийск находятся 33 водоема, 20 гидротехнических сооружений, 13 селеопасных балок, 25 постоянных рек и более 300 небольших ручьев и рельефных водостоков, протяженностью около 224 км.

Источник: Пресс-служба администрации МО г. Новороссийск