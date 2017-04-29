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В Госдуму внесли законопроект о продаже крепкого алкоголя с 21 года

Минимально допустимый возраст для покупки крепкого (с содержанием этилового спирта свыше 18%) алкоголя предлагается повысить до 21 года. Соответствующий законопроект, внесенный Законодательным собранием Ленинградской области, размещен в электронной базе данных Госдумы.

Сейчас продажа алкогольной продукции запрещена несовершеннолетним, то есть лицам, не достигшим 18 лет.

Согласно законопроекту, не допускается розничная продажа лицу, не достигшему 21 года, алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 18%. В случае возникновения у продавца сомнений в достижении покупателем возраста 21 года продавец будет вправе потребовать у него документ, удостоверяющий личность.

"По опросам, проведенным среди людей, страдающих алкоголизмом, первый опыт потребления алкогольных напитков у большей части приходится на возраст 10-20 лет. Стоит заметить, что в подростковом возрасте привыкание к вредным привычкам осуществляется гораздо быстрее, чем в более зрелых годах", - указывается в пояснительной записке к законопроекту.

Правительство РФ не поддерживает законопроект. Как отмечается в отзыве кабинета министров на проект документа, предоставление возможности осуществлять свои права и обязанности действующее законодательство связывает с достижением лицом физической и психологической зрелости. "Исходя из этого, предполагается, что к восемнадцатилетнему возрасту гражданин осознает значение и последствия совершаемых им действий, имеет определенный жизненный опыт, является самостоятельным субъектом права, а также обладает комплексом прав и обязанностей гражданина в полном объеме", - указывается в отзыве.

Источник: ТАСС

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Категория: Новости / Тема дня

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  1. Евгений 29.04.2017 14:02 Ответить
    Борьба за "пивной алкоголизм" ?
  2. Я 29.04.2017 12:50 Ответить
    Во д..бы. По закону в 18 лет совершеннолетний. Т.е. Полностью за себя отвечающий. Если примут будет вал исков, что лицо которому нельзя продать водку нельзя призывать в силу возрста. Мал исчо.
  3. Иван 29.04.2017 11:59 Ответить
    Можно у Вас спросить: испытываете Вы при употреблении алкоголя рвотный рефлекс? Если да, то не кажется ли Вам, что это защитный рефлекс организма? Что это может означать? Наверное какой-то сигнал организму, что Вы употребили яд. А всё, что противно, но хочется, зовётся наркотиком. Почему хочется? Потому, чтобы снять на время тревогу, блокируя нейронные связи коры мозга, которая чрезмерно возбуждена по разным причинам. Желания вступают в конфликт с Вашими возможностями. И. чтобы желания получили своё, при недостатке возможностей, требуется потерять совесть. Вот здесь можно понаблюдать за тем, как советь начнёт убывать пропорционально выпитому.
  4. temp 29.04.2017 10:18 Ответить
    Что за бред?! Практически все имеют первый опыт потребления алкоголя в 10-20 лет. Но не все же алкоголики. Очередной идиотский закон от наших "умников".
  5. Юрий 29.04.2017 09:11 Ответить
    Сколько громких приказов поломалось на тихую...Метанол, который должен проходить только через разрешительную систему полиции, свободно попадает и в лосьоны, и в незамерзайки. О чём тогда можно говорить?
  6. Сергей 29.04.2017 08:45 Ответить
    И заживет Россия СЧАСТЛИВО!
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