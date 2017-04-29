/Тема дня/

30 апреля 2017 г. в г. Москва в Парке «Сокольники» на площадке для проведения публичных мероприятий, находящейся на территории Зеленого театра, в период с 11ч. до 13ч. состоится пикет, на котором общественность намерена потребовать возвращения Егора Спахова (Матвея Иванова) его фактическому приемному отцу Сергею Спахову.

Напомним: Егор Спахов (Матвей Иванов) был похищен Еленой Спаховой при стечении тяжёлых жизненных обстоятельств из роддома подмосковного Дедовска 2,5 года назад. Родная мать от мальчика отказалась. Спаховы воспитывали ребенка как родного, отдавая ему всю свою любовь, окружив заботой и вниманием. Для мальчика Спаховы - это родная семь, папа и мама.

Когда дело вскрылось, органы опеки отобрали ребенка у Спаховых и поместили совершенно здорового малыша в психушку.

Пока Сергей Спахов, который даже не знал о том, что воспитывает не родного сына, оформлял документы на усыновление, веря обещаниям органов опеки Красногорского района и Уполномоченной по правам ребенка Московской области Ксении Мишонкиной, оказалось, что ребенок уже в марте был передан в другую семью, а в апреле Коломенский суд Московской области за 3 дня рассмотрел заявление и принял решение о передаче Егора Спахова на усыновление. Усыновителем является чиновник из Правительства Московской области.

Общественность возмущена действиями чиновников Московской области, которые в нарушение закона фактически лишили Сергея Спахова возможности оформить свое право на усыновление Егора и возвращения мальчика в сложившуюся семью, по коррупционной схеме передали ребенка в новую семью, обманув при этом многочисленных неравнодушных граждан, которые следят за развитием этого неординарного дела.

Петиция в пользу Сергея Спахова как отца Егора (Матвея) в интернете собрала около 11500 голосов. Всего в пользу Сергея Спахова собрано около 17000 голосов.

На пикете представители общественности намерены выразить свой протест, а также выступить в поддержку Сергея Спахова, за право каждого ребенка жить в своей семье.

В пикете примут участие депутаты, представители общественных организаций и просто неравнодушные люди. Приглашаются все, кому не безразлична судьба Егора Спахова (Матвея Иванова), соблюдение законности и справедливости в нашей стране, счастье наших детей.

Источник: Пресс-служба Ассоциации Родительских Комитетов и Сообществ (АРКС)