И снова Первомай! Порассуждаем!

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Никто не отменял лозунг: Мир! Труд! Май!

Что в лозунге "твоем" нас трогает?

Первый семейный выход на природу с друзьями, настроением, шашлыком, гитарой, бадминтоном, сбором первоцветов - и все это называли одним словом - МАЕВКА!

Конечно, демонстрация. Самая яркая в городе Киреевске Тульской области образца 1986 года... Она двигалась по улице Ленина, которая заканчивалась парком культуры и отдыха. И там на углу напротив райкома "стекляшка" типа "Рюмочная". И много женщин среднего возраста с большими сумками и серьезным видом. Как оказалось, бухгалтера, раздающие премию рабочим и служащим по 10 рублей за нерушимый союз партии и народа...

Вот так с красным вином, с красными рожами и красными флагами люди идут на Красную площадь праздновать 1 мая!(из советского анекдота)

Особым этот праздник был для меня 12 лет в Новороссийске...Без подробностей, но с добрыми и позитивными воспоминаниями... Кстати, совсем он видится с трибуны. И совсем по другому из колонны с друзьями, флагами, значками, Колой(а другого ведь нельзя в общественных места), а главное, лозунгами и завершающим показательным выступлением "Юнги".

Не лишайте себя праздника. Доставьте удовольствие и яркие впечатления своим детям. Крепите твердые сплоченные ряды демонстрантов и счастье немного наивных, но теплых воспоминаний посетит ваш дом и ваши семьи.

Тем более в этом году похоже апрель все уже выпил и маю не достанется(новость от костра братцев-месяцев).

Ура! Ура! Ура!!!

Источник: Ваш ФАВ