Народный прогноз относительно стоимости американской валюты оказался точней экспертных

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Прогнозы россиян относительно стоимости американской валюты в апреле, по отношению к марту, изменились незначительно: граждане, давшие свой прогноз на три месяца/год вперед, в марте называли цену в 60 руб., в апреле – 59 руб. (через 3 месяца) и 59 руб. и 58 руб. (через год). Таким образом, в краткосрочной перспективе россияне ожидают некоторого падения курса рубля к доллару. Фактический курс, по данным Центробанка, на 27 апредя составлял 56 руб. за доллар. Сообщает ВЦИОМ.

Год назад россияне точно спрогнозировали стоимость американской валюты весной 2017 года. Именно тогда прогноз населения по курсу рубля «через год» (т.е. на февраль-март 2017г.) внезапно обрушился с 75 до 55 рублей за доллар. При этом фактический курс в эти месяцы был 77 и 68 рублей соответственно.

Наши измерения также зарегистрировали важную долгосрочную тенденцию: прочную уверенность населения в фундаментальной устойчивости национальной валюты. Ни в один из предыдущих кризисов такая уверенность не была столь выраженной.

Ситуацию оценивает эксперт ВЦИОМ Олег Чернозуб: «Год назад кто-нибудь мог себе представить, что одной из животрепещущих проблем российской экономики весной 2017 года станет чрезмерное укрепление рубля? Оказывается – мог. Как ни странно, но самый точный прогноз в этом отношении выдали рядовые граждане. Если допустить, что «народный прогноз» отражает некоторые фундаментальные закономерности и является фактором экономического поведения как минимум домохозяйств, то можно сделать следующий прогноз: на фоне сохранения устойчивой тенденции к укреплению в краткосрочной перспективе рубль ослабнет. Ближайшая цель – 60, с вероятностью пиковых значений в районе 65 рублей за доллар.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 25-27 марта и 25-27 апреля 2017 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1800 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.