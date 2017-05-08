Владимир Синяговский принял участие в открытии памятника погибшим десантникам в Новороссийске

/Тема дня/

В Новороссийске в районе села Федотовка после реконструкции открыли новый монумент в память парашютному десанту 4 февраля 1943 года. Открывали памятник, как говориться, всем миром. Стоит отметить, что реконструкция прошла в сжатые сроки. Его новое название - Десантникам всех поколений.

Выступая на митинге, депутат Государственной Думы РФ Владимир Синяговский передал слова приветствия от председателя комитета по обороне ГД РФ Владимира Шаманина.

Еще в марте к членам городского художественного совета обратились ветераны 7-ой гвардейской десантно-штурмовой дивизии о проведении реконструкции и благоустройства Памятного знака, посвященного подвигу парашютно-десантной роты ВВС Черноморского флота под командованием лейтенанта Соловьева, а сегодня прошла торжественная церемония открытия.



Памятный знак, стоявший на месте братской могилы был торжественно открыт на территории кладбища села Федотовка в августе 2005 года. С тех пор 4 февраля, в день высадки десанта, у облицованной мрамором стелы, где выбиты имена героев, стоит почетный караул и гремит оружейный залп, отдавая воинские почести участникам десанта.

Каждый год, 4 февраля ветераны ВДВ и действующие офицеры 7 гвардейской дивизии приезжают к памятнику, что-бы отдать дань память погибшим героям.

*В состав воздушного десанта на Глебовку и Васильевку вошло 79 бойцов полка, четыре группы, но из-за ошибки летчиков, одну из групп пришлось возвращать на аэродром, три же(57 человек) были десантированы на склоны Жень- горы, которая и разделяет обе деревни. Немцы заметили десантников, когда те еще находились под куполами парашютов, и неприменули их обстрелять - в результате, еще до приземления погибло трое разведчиков, в их числе и командир отряда - лейтенант Соловьев П.М, который также возглавлял и 1-ю группу. После гибели командира, группой стал командовать старший сержант Чмыга Г.Ф., 2-ю группу возглавлял лейтенант Кузьмин И.А, 3-ю старшина Штабкин Н.А. Отряд имел общие задачи: нарушение связи и управления войсками, охранявшими побережье, уничтожение штабов и узлов связи, воспрещение подхода резервов, вывод из строя береговых батарей. Так же, каждая группа получила и индивидуальный приказ: группе Чмыги необходимо было уничтожить штаб дивизии, находящийся в Васильевки (на самом деле штаб оказался в Глебовке), ребятам из группы Кузьмина приказывалось уничтожить два моста, и нарушить линию связи вдоль них, а 3-я группа получила задачу на вывод из строя батарей и содействие высадки морского десанта. В районе данных деревень дислоцировались две (4 и 10) румынские пехотные дивизии, а так же отдельные горно-стрелковые части немцев.

После десантирования, и сбора на площадки приземления, группа Чмыги, не замеченная противником, который отходил от налета нашей авиации, выдвинулась в направлении Васильевки, для уничтожения вражеского штаба. Посланный в разведку десантник В. Заяц, наткнулся на группу немцев, которые его обнаружили. Отважный разведчик, не раздумывая, вступил в бой, он уничтожил огнем из автомата около двух десятков гитлеровцев, а когда у него закончились патроны, боец ринулся в рукопашную, удачно довершить которую ему помогла подоспевшая подмога. Непосредственно к деревне, так же выдвинулась и группа Кузьмина, в результате внезапного налета на Васильевку, было уничтожено несколько огневых точек, боле роты солдат противника, и основательно нарушена связь с другими гарнизонами. Группа старшины Шабкина, после приземления выдвинулась к Глебовке, с противоположной от моря стороны. Разведчики должны были отвлечь силы противника от высадки морской пехоты, и поприпятствовать подходу резервов. На окраине деревни группа наткнулась на артиллерийскую батарею немцев. На позициях батареи личный состав прятался от непогоды в блиндаж, службу несли лишь часовые. Работая ножами разведчиков, рядовые Максимов и Муравьев сняли охрану, а Ермолаев перерезал кабель связи с наблюдательным пунктом. После этого, группа в полном составе забросала немецкие блиндажи гранатами, и действую, слажено и оперативно, подорвали противооткатные устройства орудий, тем самым полностью выведя два орудия дальнобойной батареи из строя.

Поднятый взрывами на артиллерийских позициях, гарнизон в Глебовке, сильно переполошившись, открыл беспорядочную, и, следовательно, бестолковую стрельбу из стрелкового оружия и минометов. Однако, придя в себя, противник бросил в бой батальон пехоты, но свою главную задачу десантники к этому времени уже выполнил- с моря, беспрепятственно высаживались русские моряки. Паника, посеянная в тылах частей Вермахта, свое дело сделала. Группа парашютистов, в составе которой действовал и уже известный Муравьев, оказалась в тылу разворачивающегося батальона противника, быстро сориентировавшись, инициативный десантник подкрался к пулеметной точке, и бесшумно уничтожив стрелка, открыл огонь по спинам атакующих из трофейного пулемета, чем вызвал полное замешательство в цепях противника. Этим воспользовались товарищи Муравьева, и благополучно пробились в расположение морских пехотинцев. Понимая всю сложность обстановки, и стремясь, во чтобы то не стало уничтожить русских десантников, немцы подтянули горнострелковый батальон, шесть артиллерийских батарей, и целый ряд разрозненных румынских частей.

На рассвете 5-го февраля на горстку десантников накатился целый шквал огня, сменяющийся атаками противника, наши военнослужащие, успешно маневрировали, грамотно используя складки местности, дерзко огрызались. Но силы таяли, боеприпасы были на исходе, а раненых товарищей становилось все больше. Ввязываться в долго текущий бой с противником в задачи десанта не входило, и лейтенант Кузьмин принял решение отходить к своим. Оторвавшись от противника, отряд, вдоль берега реки Озерейка, двинулся к Глебовке, внезапно атаковав противника, десантники имитировали решительную атаку, а сами, незаметно повернули на Восток, где были видны всполохи ночного боя. В тот же день, большая часть отряда вышла в район деревни Федотовка, где и соединилась с подразделениями 140- го батальона Морской пехоты, который держал оборону у подножия горы Колдун. 6-го февраля небольшая группа бойцов 31-го полка и морпехов пробилась к морю, со стороны Абрау, откуда и была эвакуирована, вместе с морпехами, всего в Геленджик было доставлено 23 пехотинца и 2 воздушных десантника.