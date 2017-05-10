Губернатор Краснодарского края посоветовал министру инфраструктуры Украины учить историю

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- Могу министру Омеляну лишь посочувствовать и посоветовать учить историю. Кубань никогда не была украинской землей. Заявил Вениамин Кондратьев в ответ на заявление украинского министра, что его страна восстановит прямое авиасообщение с Россией, только если Крым и Кубань вернут Украине.

Если у Украины существует дефицит сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, то это не значит, что его надо решать за счет Кубани. Когда Екатерина II жаловала запорожским казакам в пользование российскую землю для создания казачьих куреней, она не могла взять в расчет продовольственные проблемы современной Украины, не существующей на тот временной исторический период как таковой. Заявил губернатор Краснодарского края.

Мы готовы отправить министру Омеляну партию учебников по истории и географии для восполнения пробела в знаниях. И не надо дразнить казачество, которое всегда защищало Кубань как часть российской земли. Кубань никогда не была и не будет украинской.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края