Прощай анонимнус?

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Владимир Путин подписал Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы». Документ определяет магистральные направления по которым должен будет двигаться российские сегмент Интернета до следующие 13 лет.

Разработчики программы уверены, что для устойчивого функционирования информационной инфраструктуры Российской Федерации необходимо ликвидировать анонимность. Пункт Д ст. 33 гласит:

- создать новые механизмы партнерства, призванные с участием всех институтов общества выработать систему доверия в сети "Интернет", гарантирующую конфиденциальность и личную безопасность пользователей, конфиденциальность их информации и исключающую анонимность, безответственность пользователей и безнаказанность правонарушителей в сети "Интернет".

Комментируя это и некоторые другие положения указа эксперты засомневались в возможности их реализовать на практике. В России просто не существует своего программного обеспечения. Нет и материальной базы. Поделки на основе Линукса и процессоры отстающие от зарубежных образцов на три поколения можно не считать. А это означает, что ограничивать доступ придется различного рода заплатками и фильтрами. При крайне низком уровне исполнителей на местах и их не желании лишать себя куска хлеба, попытка организовать вход в Интернет «по паспорту» обречена на провал. Кроме того это миллиардные расходы. Как на практике исполняю госзаказы можно посмотреть на примере стадиона в Санкт-Петербурге.

По словам одного IT специалиста ( 14 лет), он готов продемонстрировать доступ к порносайтам через школьную сеть минимум в одном учебном заведении. И никакого хакерства. На компьютерах стоит антивирус, который и фильтровал контент. Лицензия закончилась. Денег нет. Доступ открыт. Напомним, что по мнению лиц ответственных за безопасный Интернет в школе, доступ к такого рода контенту через школьную сеть физически невозможен.

Еще один фактор, крайняя податливость контролирующих структур различного рода стимулам со стороны лиц желающих получить анонимный доступ в сеть.

-Наши органы не могут перекрыть поставки мобильников в тюрьмы и лагеря. Данный пункт не реализуем. Если мы не пойдём по пути авторитарных режимов. Заявил специалист отрасли.