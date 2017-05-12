Начинать программу продуктовых карточек нужно уже сейчас

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Минфин поддержал запуск программы продуктовых карт в России, которая предположительно обойдется бюджету в 300 миллиардов рублей.

Если продуктовые карты будут введены, то это дает повод поговорить о возможном повороте в финансовой политике. Сторонники трат бюджета в условиях его дефицита, которых с точки зрения политэкономии традиционно называют кейнсианцами, тогда смогут торжествовать свою мини-победу над жесткими ограничителями бюджетных трат, которых столь же традиционно называют монетаристами. Уместно напомнить, что на «кресте» монетаризма наша экономика болтается со времени кризиса 1998 года. Разумеется, сразу вопрос: а с чем связан подобный «аттракцион невиданной щедрости» со стороны нашего финансового ведомства?

Соображений здесь сразу три. Во-первых, введение карт связано с желанием оказать поддержку миллионам малоимущих. Во-вторых, за счет искусственного наращивания спроса на отечественные товары первой необходимости можно поддержать своего производителя. В-третьих, у нас многое делается с оглядкой не только на экономику, но и на внутреннюю политику, имея в виду выборы президента в следующем году. Впрочем, этот момент для выборов не определяющий, и если наш президент захочет выдвинуть свою кандидатуру еще раз, ему ничто не помешает победить и без введения такой адресной помощи бедным.

Главный вопрос сейчас в том, где найти эти 300 миллиардов. Хотя, по моему мнению, начинать программу карточек надо не дожидаясь 2018 года. Пусть Минфин найдет 100 миллиардов и запустит эту программу для обкатки уже в этом году. Для малоимущих это все равно была бы существенная помощь. Здесь сразу надо понимать, что 10–20 процентов этой адресной помощи будет уходить не по назначению, а в карманы некоторых чиновников за счет липовых приписок бедных. Так у нас делается всегда, и примером тому ситуации с наводнениями или другими бедствиями, когда главы поселений завышают суммы ущерба как раз на те же 10–20 процентов.

Технически введение карт будет выглядеть следующим образом. Для начисления сумм планируется использовать карты «Мир», а получивший право на госпомощь сможет использовать уже имеющуюся карту или написать заявку в банк о выпуске новой. На ту же карту можно направлять зарплату, пособия, стипендию. Карты можно будет использовать во всех магазинах, готовых работать в новой системе. Создания отдельной торговой сети не потребуется. По замыслу Минпромторга, реализовывать баллы можно будет также на рынках и ярмарках. Возможность расчета в столовых и кафе в дальнейшем будет рассмотрена.

Получить продуктовую карточку смогут граждане с ежемесячным доходом, не превышающим прожиточный минимум. Его величина в каждом регионе страны отличается. В Минпромторге уже уточнили, что собираются выдавать продуктовые карточки только тем гражданам, которые оказались за чертой бедности по воле внешних обстоятельств и могут это доказать.

Известно, что контроль за распространением карт будут осуществлять территориальные органы социального обеспечения. Для оформления льготы нужно будет принести необходимые документы и пройти собеседование. Перечень граждан, имеющих право на льготу, будет пересматриваться раз в шесть месяцев.

Точный перечень доступных отечественных продуктов Минпромторг обещает скоро представить. Известно, что в него будут входить мясо и рыба, хлеб, яйца и молоко, соль, сахар, специи, овощи, фрукты, сухофрукты. Кроме того, к числу соцпродуктов отнесли и корма для домашних животных, средства личной гигиены, семена и саженцы. Льгота не будет распространяться на алкоголь и сигареты.

Обладатели карт также не смогут расходовать льготные средства на продукты-«излишки» – скажем, на конфеты. Малоимущему гражданину, желающему порадовать своего ребенка сладостями, придется тратить на это собственные деньги. Самой спорной позицией пока являются лекарства: Минпромторг не решил, стоит ли вводить их в перечень соцпродуктов".

Источник: Автор: Александр Хамидуллин, член ОП РФ