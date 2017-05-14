В Пекине Владимир Путин выступил на церемонии открытия Международного форума «Один пояс, один путь»

/Тема дня/

В работе форума, проходящего в столице Китайской Народной Республики, принимают участие главы ряда государств и правительств, руководители крупных международных организаций, в частности высшее руководство 28 стран, Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреш, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард, президент Всемирного банка Джим Ён Ким. Общее число участников форума превышает 1000 человек.

Выступление на Международном форуме «Один пояс, один путь»

В.Путин: Уважаемый господин Председатель Си Цзиньпин! Уважаемые главы государств, правительств! Коллеги, дамы и господа!

Для меня большая честь принять участие в церемонии открытия Международного форума «Один пояс, один путь». О планах провести столь представительное мероприятие Председатель Си Цзиньпин проинформировал нас ещё в сентябре прошлого года на российско-китайском саммите в Ханчжоу, и мы, безусловно, сразу поддержали это начинание.

Идеи были высказаны ещё раньше. Безусловно, эти планы дают возможности в широком формате обсудить будущее огромного Евразийского континента. Наш континент – это родина великих цивилизаций. Народы с разными культурами и традициями веками жили рядом друг с другом, торговали.

Легендарный Шёлковый путь, соединявший практически всю Евразию, как известно, шёл от оазиса к оазису, от колодца к колодцу, а в знаменитой китайской «Книге перемен» с её богатым, ярким языком колодец – это образ, символизирующий источник жизненной силы, вокруг которого строится общение людей, рождается доверие, возникают связи, дружба.

Этот исторический опыт сотрудничества и человеческого взаимопонимания важен для нас и в XXI веке, когда мир сталкивается с очень серьёзными проблемами и вызовами. Многие прежние модели и факторы экономического развития практически исчерпаны.

Во многих странах кризис переживает концепция «социального государства», сложившаяся в XX веке. Сегодня она не только не способна обеспечить устойчивый рост благосостояния, но порой и удерживать его на прежнем уровне.

Всё более очевидны риски фрагментации глобального экономического и технологического пространства. Протекционизм становится нормой, а его скрытой формой являются односторонние нелегитимные ограничения, в том числе на поставку и распространение технологий. Идеи открытости, свободы торговли сегодня всё чаще отвергаются, причём часто теми, кто совсем недавно выступал их поборником.

Дисбалансы в социально-экономическом развитии, кризис прежней модели глобализации ведут к негативным последствиям для отношений между государствами, для международной безопасности.

Бедность, социальная неустроенность, колоссальный разрыв в уровне развития стран и регионов порождают питательную среду для международного терроризма, экстремизма, незаконной миграции.

Мы не справимся с этими вызовами, если не преодолеем стагнацию, застой в глобальном экономическом развитии.

Не будем забывать и о тех угрозах, которые несут региональные конфликты; зоны застарелого противоречия сохраняются в очень многих местах в Евразии. Чтобы развязать эти узлы, следует прежде всего отказаться от воинственной риторики, взаимных обвинений и упрёков, которые лишь усугубляют ситуацию. Да и в целом в логике старых подходов нельзя решать ни одну из современных проблем. Нужны свежие, свободные от стереотипов идеи.

Убеждён, Евразия способна выработать и предложить содержательную и позитивную повестку. Это касается обеспечения безопасности, развития отношений между государствами, организации экономики, социальной сферы, систем управления, поисков новых драйверов роста.

Мы должны показать мировому сообществу пример совместного, новаторского конструктивного будущего, основанного на справедливости, равноправии, уважении национального суверенитета, на нормах международного права и незыблемых принципах Организации Объединённых Наций.

Однако, чтобы реализовать такую повестку, мало только желания и воли. Требуются реальные инструменты такого взаимодействия. И создать их можно именно в рамках интеграции. Сегодня в Евразии активно развиваются многообразные интеграционные проекты. Мы поддерживаем их и заинтересованы в том, чтобы они успешно продвигались.

Многие знают, что Россия вместе с партнёрами строит Евразийский экономический союз. У нас в ЕАЭС близкие взгляды на развитие евразийской интеграции, и для нас очень важно, что лидеры Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана участвуют в работе данного форума.

Мы приветствуем инициативу Китайской Народной Республики «Один пояс, один путь». Выдвигая эту инициативу, Председатель Си Цзиньпин продемонстрировал пример творческого подхода к развитию интеграции в энергетике, инфраструктуре, транспорте, промышленности, в гуманитарном сотрудничестве, о чём только что было подробно рассказано.

Считаю, что сложение потенциалов таких интеграционных форматов, как ЕАЭС, «Один пояс, один путь», Шанхайская организация сотрудничества, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии способно стать основой для формирования большого евразийского партнёрства. Именно с таким подходом мы считаем возможным рассматривать повестку дня, предложенную сегодня Китайской Народной Республикой.

Приветствовали бы участие европейских коллег, конечно же, государств Евросоюза в таком партнёрстве. В этом случае оно станет действительно гармоничным, сбалансированным и всеобъемлющим, позволит реализовать уникальный шанс создать единое пространство сотрудничества от Атлантики до Тихого океана – по сути, впервые за всю историю.

Уважаемые коллеги!

Уже сегодня стратегию развития большого евразийского партнёрства важно наполнять конкретными делами. Так, мы можем поставить амбициозную цель сделать движение товаров на евразийском пространстве самым быстрым, удобным, необременительным. Только что в своём выступлении Председатель Си Цзиньпин говорил о том, как разбюрокрачиваются соответствующие товарные потоки между Китайской Народной Республикой и Казахстаном. Мы наблюдаем это и по другим направлениям.

Конечно, с наименьшими административными издержками на базе самых передовых логистических технологий работать легче и эффективнее. Здесь можно опереться и на весомый, ценный багаж Всемирной торговой организации. В этой связи напомню, что в феврале 2017 года вступило в силу соглашение Всемирной торговой организации по снятию барьеров для движения товаров. Конечно, мы должны развивать эти соглашения и подготовить более продвинутое евразийское соглашение об упрощении процедур торговли.

Хочу также подчеркнуть: Россия готова не только торговать, но и инвестировать в создание на территории стран-партнёров совместных предприятий и новых производств, в развитие промышленной сборки, сбытовых и сервисных услуг.

Важно, чтобы предприниматели наших стран вместе зарабатывали и вместе добивались успеха, создавали конкурентоспособные технологические и производственные альянсы. Чтобы такая кооперация была эффективной, нужно двигаться в сторону унификации, а в перспективе и к разработке единых стандартов, норм технического регулирования как для традиционных промышленных и сельхозтоваров, так и для новой высокотехнологичной продукции.

Далее. Необходимо снимать инфраструктурные ограничения для интеграции и прежде всего создавать систему современных связанных транспортных коридоров. Россия с её уникальным географическим положением готова и к такой совместной работе.

Мы последовательно модернизируем морскую, железнодорожную, автомобильную инфраструктуру, расширяем пропускную способность Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, значительные ресурсы вкладываем в обустройство Северного морского пути, чтобы он стал глобальной конкурентной транспортной артерией.

Если смотреть шире, инфраструктурные проекты, заявленные в рамках ЕАЭС и инициативы «Один пояс, один путь», в связке с Северным морским путём способны создать принципиально новую транспортную конфигурацию Евразийского континента, а это ключ к освоению территории, оживлению экономической и инвестиционной активности. Давайте вместе прокладывать такие дороги развития и процветания.

Для реализации масштабных проектов в инфраструктуре, энергетике, на транспорте, в современных высокотехнологичных отраслях нам потребуется, конечно, и серьёзные частные инвестиции. Поэтому важно создать удобные, понятные, комфортные и предсказуемые условия для работы инвесторов, наладить обмен лучшими практиками. Например, мы использовали опыт стран АТР при разработке льготных условий для инвесторов в территориях опережающего развития на Дальнем Востоке Российской Федерации.

Подставить плечо частному инвестору должны и недавно созданные финансовые институты: новый банк развития – Банк БРИКС, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. И конечно, качественная интеграция возможна только с опорой на мощный человеческий капитал, квалифицированные кадры, технологические и научные заделы.

Чтобы создать такой фундамент, предлагаем активно развивать совместные образовательные платформы, укреплять взаимодействие университетов и бизнес-школ. Хотел бы вновь пригласить к совместной работе в рамках фундаментальных научных центров и исследований, в том числе речь может идти о создании крупных международных исследовательских установок и лабораторий совместного пользования.

Уважаемые коллеги!

Очевидно, что идеи, инициативы участников нынешнего форума потребуют дальнейшего обсуждения, и мы, безусловно, готовы принимать участие в таких дискуссиях. Позвольте пригласить представителей политической сферы, общественных, деловых кругов посетить в июне этого года Россию в рамках Петербургского экономического форма и в сентябре – Восточного экономического форума во Владивостоке.

И в заключение хотел бы подчеркнуть: Россия видит будущее евразийского партнёрства не просто как налаживание новых связей между государствами и экономиками. Оно должно изменить политический и экономический ландшафт континента, принести Евразии мир, стабильность, процветание, принципиально новое качество жизни.

Нашим гражданам нужны очень понятные вещи: безопасность, уверенность в завтрашнем дне, возможность трудиться и повышать благосостояние своих семей. Обеспечить им такие возможности – наш общий долг и общая ответственность.

И в этом отношении большая Евразия – это не абстрактная геополитическая схема, а, без всякого преувеличения, действительно цивилизационный проект, устремлённый в будущее.

Уверен, действуя в духе сотрудничества, мы его обязательно реализуем. Думаю, что есть все основания поблагодарить Председателя Си Цзиньпина за его инициативу: очень своевременная и имеющая хорошие перспективы.

Благодарю вас за внимание, и позвольте всем пожелать успеха в нашей совместной работе.